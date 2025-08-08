الحرب على غزة
2 دقيقة قراءة
جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن اعتراض مسيّرة أُطلقت من "جهة الشرق"
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة، اعتراض طائرة مسيّرة قال إنها أُطلقت من "جهة الشرق"، دون أن يحدد الجهة المسؤولة عن إطلاقها بشكل دقيق.
جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن اعتراض مسيّرة أُطلقت من "جهة الشرق"
جيش الاحتلال يعلن اعتراض مسيّرة / AA
منذ يوم واحد

وجاء في بيان للجيش: "سلاح الجو اعترض قبل قليل طائرة مسيرة أُطلقت من جهة الشرق"، مضيفاً أن صافرات الإنذار لم تُفعَّل وفقاً للسياسة المعتمدة، دون تقديم توضيحات إضافية.

ولم يكشف الجيش عن مزيد من التفاصيل المتعلقة بالحادثة، كما لم يحدّد الجهة التي تقف وراء إطلاق المسيّرة، لكن صيغة "من جهة الشرق" تُستخدم عادة للإشارة إلى هجمات قادمة من الأراضي اليمنية، حيث تنشط جماعة الحوثي في تنفيذ هجمات صاروخية وجوية ضد أهداف إسرائيلية منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ولم يصدر حتى الآن تعليق من جماعة الحوثي بشأن الحادثة.

وتشن جماعة الحوثي هجمات متواصلة على إسرائيل دعماً لغزة، باستخدام صواريخ وطائرات مسيرة، كما تستهدف السفن المرتبطة بها أو المتجهة نحوها.

اختيارات المحرر

وفي 27 يوليو/تموز الماضي، قررت جماعة الحوثي تصعيد عملياتها العسكرية البحرية ضد إسرائيل عبر "استهداف السفن التابعة لأي شركة تتعامل مع مواني العدو الإسرائيلي بغض النظر عن جنسية تلك الشركة"، نُصرة لقطاع غزة الذي يتعرض لحرب إبادة جماعية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وبدعم أمريكي، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية في غزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة 61 ألفاً و258 شهيداً و152 ألفاً و45 مصاباً من الفلسطينيين وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات أطفال ونساء.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
"تلتزم تحقيق السلام مع لبنان".. المبعوث الأمريكي يدافع عن إسرائيل رغم اعتداءاتها المتواصلة
البرغوثي: نواجه مخططات تطهير عرقي ضد الفلسطينيين.. وأمريكا تواصل انحيازها الكامل لإسرائيل
مظاهرة داعمة لفلسطين أمام البيت الأبيض احتجاجاً على زيارة نتنياهو
جيش الاحتلال يعلن اعتقال خلية يزعم أنها تتبع فيلق القدس الإيراني جنوبي سوريا
ترمب يتوعد الدول المتحالفة مع بريكس برسوم جمركية إضافية بنسبة 10%
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في تكساس إلى 82 قتيلاً وسط استمرار البحث عن مفقودين
ترمب: أمامنا فرصة جيّدة للتوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن في غزة هذا الأسبوع
قادة "بريكس" يدعون إلى إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية ويُدينون الهجمات على إيران
القسام تستهدف تجمعات لجيش الاحتلال بخان يونس وتقصف مستوطنتين محاذيتين لغزة
بلا نتيجة حاسمة.. انتهاء الجلسة الأولى من المحادثات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل
جيش الاحتلال يستهدف مواني ومحطة كهرباء في اليمن والحوثيون يعلنون التصدي للهجوم
الضفة.. شهيدان في نابلس وإخطارات بالهدم في الخليل و296 انتهاكاً إسرائيلياً في سلفيت
الدوحة.. جولة مفاوضات جديدة غير مباشرة بين حماس وإسرائيل لأجل وقف إطلاق النار في غزة
"بملايين الدولارات".. تقرير بريطاني: شركة أمريكية تخطط لتهجير فلسطينيي غزة عبر المساعدات الإنسانية
عائلات الأسرى الإسرائيليين تطالب باتفاق شامل تزامناً مع مفاوضات الدوحة
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us