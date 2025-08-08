وجاء في بيان للجيش: "سلاح الجو اعترض قبل قليل طائرة مسيرة أُطلقت من جهة الشرق"، مضيفاً أن صافرات الإنذار لم تُفعَّل وفقاً للسياسة المعتمدة، دون تقديم توضيحات إضافية.

ولم يكشف الجيش عن مزيد من التفاصيل المتعلقة بالحادثة، كما لم يحدّد الجهة التي تقف وراء إطلاق المسيّرة، لكن صيغة "من جهة الشرق" تُستخدم عادة للإشارة إلى هجمات قادمة من الأراضي اليمنية، حيث تنشط جماعة الحوثي في تنفيذ هجمات صاروخية وجوية ضد أهداف إسرائيلية منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ولم يصدر حتى الآن تعليق من جماعة الحوثي بشأن الحادثة.

وتشن جماعة الحوثي هجمات متواصلة على إسرائيل دعماً لغزة، باستخدام صواريخ وطائرات مسيرة، كما تستهدف السفن المرتبطة بها أو المتجهة نحوها.