وجاء في بيان للجيش: "سلاح الجو اعترض قبل قليل طائرة مسيرة أُطلقت من جهة الشرق"، مضيفاً أن صافرات الإنذار لم تُفعَّل وفقاً للسياسة المعتمدة، دون تقديم توضيحات إضافية.
ولم يكشف الجيش عن مزيد من التفاصيل المتعلقة بالحادثة، كما لم يحدّد الجهة التي تقف وراء إطلاق المسيّرة، لكن صيغة "من جهة الشرق" تُستخدم عادة للإشارة إلى هجمات قادمة من الأراضي اليمنية، حيث تنشط جماعة الحوثي في تنفيذ هجمات صاروخية وجوية ضد أهداف إسرائيلية منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ولم يصدر حتى الآن تعليق من جماعة الحوثي بشأن الحادثة.
وتشن جماعة الحوثي هجمات متواصلة على إسرائيل دعماً لغزة، باستخدام صواريخ وطائرات مسيرة، كما تستهدف السفن المرتبطة بها أو المتجهة نحوها.
وفي 27 يوليو/تموز الماضي، قررت جماعة الحوثي تصعيد عملياتها العسكرية البحرية ضد إسرائيل عبر "استهداف السفن التابعة لأي شركة تتعامل مع مواني العدو الإسرائيلي بغض النظر عن جنسية تلك الشركة"، نُصرة لقطاع غزة الذي يتعرض لحرب إبادة جماعية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وبدعم أمريكي، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية في غزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلّفت الإبادة 61 ألفاً و258 شهيداً و152 ألفاً و45 مصاباً من الفلسطينيين وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات أطفال ونساء.