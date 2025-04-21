وأشارت الوثائق إلى أن موقع يوتيوب، المملوك لشركة غوغل، نشر مقطعاً مصورا تضمّن معلومات عن خسائر الجيش الروسي من الجنود، بالإضافة إلى بياناتهم الشخصية، ما اعتبرته السلطات الروسية انتهاكاً لخصوصية الأفراد ومخالفة للقوانين المحلية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار سياسة تتبعها موسكو منذ سنوات، تلزم منصات التكنولوجيا الأجنبية إزالة المحتوى الذي تعتبره "غير قانوني" أو "مُضلِّلاً" بشأن الحرب في أوكرانيا، وقد فرضت روسيا سابقاً غرامات على شركات تقنية لنفس الأسباب.

ولم تُصدِر شركة غوغل أي تعليق على الحكم، وفق ما قالته وكالة رويترز.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد اتهم في ديسمبر/كانون الأول الماضي شركة غوغل بأن الإدارة الأمريكية تستخدمها كأداة سياسية في إطار حملة إعلامية تستهدف روسيا وتخدم مصالح واشنطن.