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محكمة روسية تُدين غوغل بتهمة تسريب بيانات عسكرية
أدانت محكمة في موسكو شركة غوغل التابعة لمجموعة ألفا بت، بتهمة الكشف عن بيانات شخصية لعسكريين روس لقوا حتفهم خلال العمليات العسكرية في أوكرانيا، وفقاً لما نقلته وكالة تاس الروسية للأنباء اليوم الاثنين، استناداً إلى وثائق قضائية رسمية.
محكمة روسية تُدين غوغل بتهمة تسريب بيانات عسكرية
بتهمة تسريب بيانات عسكرية.. محكمة روسية تُدين غوغل / Reuters Archive
21 أبريل 2025

وأشارت الوثائق إلى أن موقع يوتيوب، المملوك لشركة غوغل، نشر مقطعاً مصورا تضمّن معلومات عن خسائر الجيش الروسي من الجنود، بالإضافة إلى بياناتهم الشخصية، ما اعتبرته السلطات الروسية انتهاكاً لخصوصية الأفراد ومخالفة للقوانين المحلية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار سياسة تتبعها موسكو منذ سنوات، تلزم منصات التكنولوجيا الأجنبية إزالة المحتوى الذي تعتبره "غير قانوني" أو "مُضلِّلاً" بشأن الحرب في أوكرانيا، وقد فرضت روسيا سابقاً غرامات على شركات تقنية لنفس الأسباب.

ولم تُصدِر شركة غوغل أي تعليق على الحكم، وفق ما قالته وكالة رويترز.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد اتهم في ديسمبر/كانون الأول الماضي شركة غوغل بأن الإدارة الأمريكية تستخدمها كأداة سياسية في إطار حملة إعلامية تستهدف روسيا وتخدم مصالح واشنطن.

مصدر:TRT Arabi
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