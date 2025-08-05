TÜRKİYE
Türkiye dhe Siria nënshkruajnë marrëveshje tregtare
5 Gusht 2025

Ministri turk i Tregtisë, Ömer Bolat, ka bërë të ditur se Türkiye dhe Siria kanë nënshkruar dy marrëveshje tregtare për të thelluar marrëdhëniet ekonomike dhe tregtare, tha ministri turk i tregtisë. 

Bolat në platformën X njoftoi se u takua me ministrin sirian të Ekonomisë dhe Industrisë, Nidal Al-Sha’ar, për të krijuar fusha të reja bashkëpunimi bazuar në idealin e zhvillimit të përbashkët dhe për të siguruar interesat tona përmes ndihmës sociale.

Bolat tha se gjatë takimeve ndërmjet delegacioneve, u diskutuan mundësi bashkëpunimi në një sërë fushash, nga volumi i tregtisë dypalëshe dhe investimet deri te rindërtimi i Sirisë dhe projektet e infrastrukturës logjistike.

Pas këtyre takimeve, të dy palët nënshkruan “Protokollin për Krijimin e Komitetit të Përbashkët Ekonomik dhe Tregtar Türikye-Siri (JETCO)” dhe “Memorandumin e Mirëkuptimit për Bashkëpunim në Zhvillimin Administrativ dhe Qeverisjen”.

Ministrat gjithashtu ranë dakord të nënshkruajnë një protokoll për krijimin e Këshillit të Biznesit Türkiye-Siri nesër në Stamboll.

“Duke u mbështetur në lidhjet historike, historinë dhe kulturën e përbashkët, si dhe interesat reciproke mes Türkiyes dhe Sirisë, këto bashkëpunime ekonomike, që po ringjallen, do të sigurojnë paqe, stabilitet, zhvillim dhe mirëqenie jo vetëm për të dy vendet, por edhe për të gjithë rajonin”, tha Bolat.


BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
