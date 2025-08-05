Presidenti ukrainas, Volodymyr Zelenskyy, ka bërë të ditur se në një bisedë telefonike diskutoi përfundimin e konfliktit Rusi-Ukrainë me presidentin e ShBA-së, Donald Trump.
"Një bisedë produktive me presidentin Trump, me fokusin kryesor sigurisht përfundimin e luftës. Jemi mirënjohës ndaj Trumpit për të gjitha përpjekjet drejt një paqeje të drejtë dhe të qëndrueshme", tha Zelenskyy në platformën X.
Sipas presidentit ukrainas, ai koordinoi qëndrimet me Trumpin, shkëmbeu vlerësime për situatën dhe ra dakord që Rusia ka intensifikuar sulmet.
"Presidenti Trump është plotësisht i informuar për sulmet ruse në Kiev dhe qytete e komunitete të tjera", tha ai.
Zelenskyy tha se sanksionet kundër Moskës ishin gjithashtu në agjendë, duke theksuar se kërcënimi i Trumpit për të forcuar presionin mbi sektorin e naftës së Rusisë "mund të ndryshojë shumë".
"Diskutuam vendime të përbashkëta evropiane që mund të ndihmojnë mbrojtjen tonë. Tashmë kemi angazhime nga Holanda, Suedia, Norvegjia dhe Danimarka mbi 1 miliard dollarë për armët amerikane që Ukraina do të marrë. Faleminderit! Ky bashkëpunim me vendet e NATO-s do të vazhdojë", shtoi ai.
Një tjetër temë e bisedës, tha ai, ishte bashkëpunimi dypalësh në mbrojtje. Ai shtoi se draft-marrëveshja për dronët është përgatitur tashmë nga pala ukrainase dhe sipas tij Kievi është gati ta diskutojë draft-marrëveshjen në detaje dhe ta përfundojë atë. Ai theksoi se mund të jetë "një nga marrëveshjet më të forta".
Trump njoftoi qëllimin e tij për të rritur ndjeshëm tarifat ndaj Indisë brenda 24 orëve për shkak të blerjes së naftës ruse. Ai pretendon se një rënie e çmimeve të naftës "me 10 dollarë të tjerë për fuçi" mund ta "detyrojë" Rusinë të ndalojë luftimet në Ukrainë, të cilat vazhdojnë që nga shkurti i vitit 2022.