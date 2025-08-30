BOTA
Ukrainë: Një i vdekur dhe 22 të plagosur në sulmin rus ndaj Zaporizhzhia
Tetë të plagosurit janë shtruar në spital, përfshirë tre fëmijë.
30 Gusht 2025

Të paktën një person ka humbur jetën dhe 22 të tjerë janë plagosur në sulmin rus gjatë natës ndaj Zaporizhzhias në Ukrainë, thanë zyrtarët rajonalë të shtunën.

Tetë nga të plagosurit janë shtruar në spital, përfshirë tre fëmijë.

Rusia nisi “operacionin e saj special ushtarak” në Ukrainë në shkurt 2022, me pretendimin për “demilitarizimin” e vendit.

Sipas një memorandumi për zgjidhjen e konfliktit, Moska kërkoi ndalimin e anëtarësimit të Kievit në aleanca ushtarake dhe tërheqjen e trupave ukrainase nga Donjecku, Luganski, Zaporizhzhia dhe Khersoni – rajone të cilat ajo i aneksoi, ndër të tjera, pas referendumeve në shtator 2022.

Ukraina i quajti këto kushte “ultimatum” dhe bëri thirrje për një armëpushim si parakusht për bisedime të kuptimta.


