Numri i të vdekurve nga përmbytjet e furishme në provincën verilindore Punjab në Pakistan është rritur në 30 gjatë tri ditëve të fundit, ndërsa autoritetet po kryejnë kontrolle të argjinaturave në përpjekje për t'i shpëtuar qytetet e mëdha nga përmbytjet, tha një ministre e vendit.
Ekipet e shpëtimit të mbështetura nga trupat e ushtrisë po evakuojnë mijëra njerëz të bllokuar në zonat e prekura nga përmbytjet, ndërsa ujëra masive po rrjedhin drejt jugut për të rënë në lumin e furishëm Indus.
Ministrja e Lartë e Punjabit, Marriyum Aurangzeb, u tha gazetarëve në kryeqytetin e provincës, Lahore, se gati gjysmë milioni njerëz janë evakuuar tashmë nga rrethe të ndryshme.
Është për herë të parë në historinë 78-vjeçare të vendit që tre lumenjtë lindorë – Chenab, Ravi, Sutlej – kanë dalë nga shtrati njëkohësisht, duke përmbytur mbi 2.000 fshatra dhe duke prekur më shumë se 1,5 milion njerëz deri më tani.
Aurangzeb tha se rreth 500 kampe në gjithë provincën janë ngritur për të ofruar strehim për njerëzit e prekur.
Pamjet e transmetuara në transmetuesin lokal “Geo News” treguan ekipet e shpëtimit duke shpëtuar njerëz që strehoheshin në çati dhe madje edhe në pemë në zonat e prekura nga përmbytjet në rrethin Kasur.
Një tjetër pamje tregonte ekipet e shpëtimit duke u kërkuar, përmes megafonëve, banorëve që jetojnë pranë brigjeve të lumenjve dhe zonave të ulëta të evakuohen.
Në Multan, i cili ka të ngjarë të goditet nga përmbytjet e furishme të dielën, administrata ka vendosur një objektiv për zhvendosjen e 300.000 banorëve në vende më të sigurta deri të shtunën në mbrëmje.
Autoritetet në provincën jugore Sindh u kanë kërkuar banorëve që jetojnë në rrjedhën e poshtme të lumit të përgatiten për evakuime të detyrueshme pasi lumi Indus ka të ngjarë të vërshojë javën e ardhshme.
“Ne i kemi vënë njerëzit dhe autoritetet në gatishmëri të lartë pasi ujërat e përmbytjeve nga tre lumenjtë po vijnë në lumin Indus”, u tha gazetarëve Jam Khan Shoro, një ministër provincial, i cili po mbikëqyr aktivitetet e ndihmës në Sindh.
Përmbytjet e fundit shihen si më të këqijat pas përmbytjeve katastrofike të vitit 2022 që përmbytën një të tretën e vendit, përveç vdekjes së mbi 1.700 njerëzve dhe shkaktimit të humbjeve marramendëse prej 32 miliardë dollarësh në infrastrukturë, sipas statistikave qeveritare.