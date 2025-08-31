Avionët luftarakë izraelitë kryen sot sulme ajrore në Libanin jugor duke synuar atë që ushtria izraelite pretendonte të ishte “infrastruktura nëntokësore e Hezbollahut”.
Në një deklaratë, ushtria izraelite pretendoi se ky lokacion ishte në shkelje të “mirëkuptimeve midis Izraelit dhe Libanit”.
Agjencia Kombëtare Libaneze e Lajmeve raportoi se ushtria izraelite kreu dy sulme ajrore në Ali al-Taher, periferi të Kafr Tibnit, dhe Nabatieh të Epërm, duke bërë që shtëpitë në afërsi të dridhen nga shpërthimet.
Ajo shtoi se një raketë ra në rrugën Darb al-Qamar në Mifdoun, por nuk shpërtheu.
Sipas agjencisë së lajmeve, forcat izraelite hodhën gjithashtu fletëpalosje mbi qytetin Aita al-Shaab, duke shkruar: “Ne do të vazhdojmë të punojmë kundër infrastrukturës së Hezbollahut, ju kemi paralajmëruar”.
Izraeli nisi një ofensivë ushtarake në Liban më 8 tetor 2023, e cila u përshkallëzua në një luftë në shkallë të plotë deri në shtator 2024, duke vrarë më shumë se 4.000 njerëz dhe duke plagosur rreth 17.000 të tjerë.
Një armëpushim u arrit në nëntor, por forcat izraelite kanë kryer sulme pothuajse të përditshme në Libanin jugor, duke pretenduar se kanë në shënjestër aktivitetet e Hezbollahut.
Sipas armëpushimit, Izraeli duhej të tërhiqej plotësisht nga Libani jugor deri më 26 janar, por afati u zgjat deri më 18 shkurt pasi Tel Avivi refuzoi të zbatonte marrëveshjen. Izraeli ende mban një prani ushtarake në pesë pika kufitare.