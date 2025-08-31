BOTA
Ukraina: Sulmi me dronë rus gjatë natës shkaktoi ndërprerje të energjisë në Odesa
Guvernatori i Odesës thotë se qyteti i Çornomorskit dhe zonat përreth pësuan më shumë nga sulmi i natës, i cili dëmtoi infrastrukturën energjetike, shtëpi private dhe ndërtesa administrative.
31 Gusht 2025

Ukraina njoftoi të dielën herët se një sulm me dronë rus gjatë natës shkaktoi ndërprerje të energjisë elektrike në qytetin jugor të Odesës.

“Aktualisht, mbi 29 mijë abonentë janë pa energji elektrike. Punimet për rikthimin e saj kanë nisur tashmë. Infrastruktura kritike furnizohet nga gjeneratorët,” shkroi në Telegram guvernatori i Odesës, Oleh Kiper, pas sulmit.

Ai tha se një sulm “masiv” kishte shënjestruar rajonin, duke shtuar se qyteti i Çornomorskit, rreth 23 kilometra në jug të Odesës, dhe zonat përreth ishin më të prekura.

Kiper shtoi se për shkak të sulmit u dëmtua infrastruktura energjetike, si dhe shtëpi private e ndërtesa administrative.

“Në disa vende shpërthyen zjarre, të cilat u shuan shpejt nga shpëtimtarët tanë. Një person dihet se është plagosur,” vijoi ai.

Forcat Ajrore të Ukrainës pretenduan se mbrojtja ajrore e tyre rrëzoi 126 nga 142 dronët e lëshuar nga Rusia gjatë natës.

Autoritetet ruse nuk kanë komentuar menjëherë mbi deklaratat dhe pretendimet e Ukrainës.

