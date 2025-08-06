Presidenti sirian Ahmed al-Sharaa zhvilloi të martën një takim me Këshilltarin për Sigurinë Kombëtare të Mbretërisë së Bashkuar, Jonathan Powell, për forcimin e marrëdhënieve dypalëshe dhe avancimin e sigurisë e stabilitetit rajonal, sipas agjencisë shtetërore SANA.
Takimi në Damask u ndoq nga ministri i Jashtëm sirian Asaad al-Shaibani dhe drejtori i Shërbimit të Përgjithshëm të Inteligjencës, Hussein al-Salama, raportoi SANA.
Të dy palët diskutuan mënyrat për të rritur bashkëpunimin dhe shqyrtuan zhvillimet aktuale rajonale dhe ndërkombëtare.
Al-Sharaa theksoi gatishmërinë e Sirisë për çdo “nismë të mirëfilltë që mbështet sigurinë dhe stabilitetin në rajon, për sa kohë që respekton sovranitetin e Sirisë dhe vendimmarrjen e saj të pavarur.”
SANA nuk specifikoi kohëzgjatjen e vizitës së Powell.
Vizita vjen një muaj pasi Al-Sharaa priti në Damask sekretarin e Jashtëm britanik, David Lammy, vizita e parë e një zyrtari britanik në vite.
Më 5 korrik, Ministria e Jashtme britanike njoftoi rivendosjen e marrëdhënieve diplomatike me Sirinë, pas një ndërprerjeje 14-vjeçare.
Në prill, qeveria britanike hoqi sanksionet ndaj 12 entiteteve siriane, përfshirë ministritë e Mbrojtjes dhe të Brendshme, duke e përshkruar këtë si një hap për të mbështetur popullin sirian në rindërtimin e vendit dhe ekonomisë pas rrëzimit të regjimit të Bashar al-Asadit.
Asadi, që udhëhoqi Sirinë për gati 25 vjet, u arratis në Rusi në dhjetor, duke i dhënë fund regjimit të Partisë Baath që kishte qenë në pushtet që nga viti 1963.
Një administratë kalimtare e udhëhequr nga Al-Sharaa u formua në janar.