Vëllimi i tregtisë elektronike në Türkiye është rritur 115,5 për qind nga viti i kaluar në 1,85 trilion lira turke (79,4 miliardë dollarë) në vitin 2023, sipas një raporti nga Ministria e Tregtisë e Türkiyes.

Numri i transaksioneve u rrit 22,3 për qind me një ritëm vjetor në 5,87 miliardë njësi vitin e kaluar, tha të hënën raporti, i titulluar Outlook of E-Commerce në Türkiye.

Të ardhurat në tregun e tregtisë elektronike të Türkiyes pritet të arrijnë në 109,4 miliardë dollarë këtë vit dhe numri i transaksioneve parashikohet të arrijë në 6,67 miliardë njësi.

Raporti i vëllimit të tregtisë elektronike ndaj vëllimit të përgjithshëm të tregtisë pësoi një rritje të konsiderueshme vitet e fundit, nga 10,1 përqind në 2019 në 20,3 përqind në 2023.

Raporti i vëllimit të tregtisë elektronike ndaj produktit të brendshëm bruto (PBB) gjithashtu u rrit me 33,3 për qind nga viti në vit në 6,8 për qind në 2023.

Më shumë se gjysma e vëllimit të tregtisë elektronike vitin e kaluar ose 51 për qind përbëhej nga tregtia e mallrave dhe 49 për qind nga tregtia e shërbimeve, thuhet në raport.

Produktet e bardha dhe pajisjet e vogla shtëpiake morën peshën më të madhe nga volumi i tregtisë elektronike me 10 miliardë dollarë, sektori i elektronikës me 5,8 miliardë dollarë dhe sektori i veshjeve, këpucëve dhe aksesorëve me 127 miliardë lira apo 5,41 miliardë dollarë.