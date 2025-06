Bashkia e Bolonjës në Itali ngriti flamurin palestinez të mërkurën në shenjë solidariteti me popullin palestinez në mes të sulmit në Rripin e Gazës, njoftoi agjencia shtetërore të lajmeve ANSA.

"Si kryebashkiak i një qyteti që historikisht bën fushatë për paqen, jo dhunën dhe mbrojtjen e të drejtave të njeriut, është detyrë për mua të mbaj një qëndrim dhe të veproj për të siguruar kohezionin më të madh social të mundshëm në qytetin tonë", citon ANSA kryebashkiakun, Matteo Lepore.

"Kjo është arsyeja pse ne do të mbajmë flamurin palestinez së bashku me një flamur që bën thirrje për armëpushim. Ne mbajmë anën në favor të viktimave dhe të drejtave të njeriut, edhe një herë. Nuk mund dhe nuk do të qëndrojmë në heshtje", thekson Lepore.

Ai tha se Bolonja do të valojë gjithashtu edhe flamurin izraelit kur Tel Avivi të ndalojë ofensivën e tij në Gaza.

Izraeli ka nisur një sulm brutal në Gaza që nga 7 tetori, pas një sulmi të Hamasit, duke vrarë më shumë se 36.171 viktima dhe duke plagosur të paktën 81.420 të tjerë.

Gati tetë muaj pas ofensivës izraelite, zona të gjera të Gazës ishin në gërmadha mes një bllokade gjymtuese të ushqimit, ujit të pastër dhe ilaçeve.

Izraeli akuzohet për "gjenocid" në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë, e cila në vendimin e saj të fundit ka urdhëruar Tel Avivin të ndalojë menjëherë operacionin e tij në Rafah, ku më shumë se 1 milion palestinezë kishin kërkuar strehim nga sulmi përpara se të pushtohej më 6 maj.