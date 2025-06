Nxënësi i klasës së 12-të të shkollës së mesme shkencore të Izmirit, Burak Sina Akbudak, u kthye me çmim nga konkursi i shkencës dhe inxhinierisë në ShBA me modelin e inteligjencës artificiale që ai zhvilloi një projekt që mund të prodhojë vepra për kitarën klasike me inteligjencë artificiale.

Akbudak, i cili ka qenë i interesuar për muzikën që në fëmijëri, ka rreth 9 vjet që i bie kitarës klasike.

Ai përgatiti një projekt vitin e kaluar, duke menduar se mund ta zgjidhte këtë problem përmes sistemeve të inteligjencës artificiale, të cilat janë bërë shumë të njohura kohët e fundit.

Me mbështetjen e mësuesve të tij, Akbudak krijoi një model të inteligjencës artificiale që mund të prodhojë pjesë të reja pa asnjë input ose të prodhojë pjesë të reja duke ndjekur notat e dhëna si hyrje fillestare, duke ruajtur strukturën melodike dhe harmonike.

Ndryshe nga aplikacionet e tjera të inteligjencës artificiale që mund të bëjnë këngë dhe kompozime, modeli në fjalë mund të prodhojë vepra muzikore më të forta dhe më të shpejta kur punon në mënyrë specifike me kitarë klasike.

Aplikacioni llogarit gjithashtu se sa mund të luhet kënga në kitarë.

Akbudak, me projektin e tij "Pjesë me kitarë klasike të krijuara me inteligjencë artificiale", arriti të dilte i dyti në kategorinë "Prodhimi i artit me teknologji" të Konkursit Ndërkombëtar të Shkencës dhe Inxhinierisë Regeneron ISEF të mbajtur në Los Angeles të ShBA-së midis 11-17 maj.

Interes nga komuniteti i muzikantëve

Në deklaratën e tij për Anadolu, Akbudak tha se kitarën e ka filluar në shkollën fillore dhe me mbështetjen e familjes ka vazhduar të studiojë me mësuesin e tij në një shkollë fondacioni për rreth 3 vjet.

Duke shpjeguar se ai iu drejtua metodës së inteligjencës artificiale për shkak të "problemit për të gjetur melodi dhe harmoni të re" gjatë shkrimit të kompozimeve të tij, Akbudak tha: "Mungesa e veçorive të kitarës klasike në inteligjencën artificiale ekzistuese dhe veçanërisht mungesa e inteligjencës artificiale me njohuri të mjaftueshme për periudhën barok më shtyn të bëj projektin".

Muzikanti i gjimnazit tha se është munduar ta përfaqësojë vendin e tij në mënyrën më të mirë në konkursin ndërkombëtar të projekteve dhe është i lumtur që ka marrë çmim.

Ai tha se punimet e tij zgjatën rreth dy vjet dhe se dëshironte të punonte në këtë fushë në universitet.

"Unë synoj veçanërisht të punoj përmes modeleve në të cilat prodhohet zëri njerëzor. Kam pasur mundësinë të marr pjesë në tre panairet. Ishte një projekt që tërhoqi vëmendjen e muzikantëve. Juritë janë të interesuara për pjesën teknike", u shpreh Akbudak.