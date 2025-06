Presidenti izraelit Isaac Herzog deklaroi të martën se ai do të mbështesë çdo marrëveshje me Hamasin për të siguruar lirimin e robërve izraelitë të mbajtur në Gaza.

“E përsëris se do të mbështes plotësisht çdo marrëveshje që do të çojë në lirimin e pengjeve dhe do të ruajë interesat e sigurisë së Izraelit”, tha Herzog në një deklaratë në llogarinë e tij X.

Të premten, presidenti amerikan Joe Biden tha se Izraeli prezantoi një marrëveshje trefazore që do t'u jepte fund armiqësive në Gaza dhe do të siguronte lirimin e pengjeve të mbajtura në enklavën bregdetare.

Megjithatë, kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu tha të hënën se ai "nuk ishte gati të ndalonte" luftën në Gaza, duke pretenduar se vërejtjet e Bidenit për propozimin e armëpushimit ishin "të pasakta".

Partnerët e tij të koalicionit, ministri i Sigurisë Kombëtare i ekstremit të djathtë Itamar Ben-Gvir dhe ministri i Financave Bezalel Smotrich, kanë kërcënuar se do të rrëzojnë qeverinë nëse Netanyahu bie dakord me planin e armëpushimit të Bidenit.

Sipas shifrave izraelite, Hamasi besohet se mban mbi 120 pengje izraelite në Gaza, duke përfshirë një numër të paspecifikuar kufomash.