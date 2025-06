Presidenti Vlladimir Putin të mërkurën paralajmëroi Perëndimin se Rusia mund të përdorë të gjitha mjetet në dispozicion për të mbrojtur veten nëse sovraniteti i saj kërcënohet.

"Ne kemi një doktrinë bërthamore. Nëse veprimet e dikujt kërcënojnë sovranitetin dhe integritetin tonë territorial, ne besojmë se është e mundur të përdorim të gjitha mjetet që kemi në dispozicion. Kjo nuk duhet marrë lehtë," tha ai.

Putin iu përgjigj pyetjeve të drejtuesve të agjencive kryesore globale të lajmeve në Qendrën Lakhta si pjesë e Forumit Ekonomik Ndërkombëtar të Shën Petersburgut.

Ai tha se ushtria ukrainase humbet afërsisht 50.000 personel shërbimi çdo muaj në luftën që filloi në shkurt 2022, dhe Kievi mobilizon rreth 30.000 njerëz në muaj për të kompensuar humbjet.

Sipas vlerësimit të tij, në dy muajt e fundit Ukraina ka mobilizuar 50.000-55.000 njerëz, “por kjo nuk e zgjidh problemin sepse i gjithë ky mobilizim kompenson vetëm humbjet”.

Udhëheqësi rus tha se ShBA-ja po i bën presion Ukrainës që të ulë moshën e mobilizimit në 18 vjeç, duke shtuar: "Unë mendoj se administrata amerikane do të detyrojë udhëheqjen aktuale të Ukrainës të marrë këto vendime - të ulë moshën e mobilizimit në 18 vjeç, dhe më pas ata thjesht do të heqin qafe (presidentin ukrainas Volodymyr) Zelenskyyn."

“Tani kemi Qershorin e 2024. Më duket se duhet një vit për t’i bërë të gjitha këto. Deri në fillim të vitit të ardhshëm të paktën do ta tolerojnë dhe kur të bëjë gjithçka do t’i thonë lamtumirë dhe do ta ndryshojnë. Aty janë disa kandidatë, me sa kuptoj unë”, tha ai.

Mandati pesëvjeçar i Zelenskyyt në detyrë përfundoi më 20 maj, por ai do të qëndrojë në postin e tij deri në mbajtjen e zgjedhjeve të reja, të cilat nuk janë të mundshme gjatë gjendjes së luftës.

Putin tha se vendet perëndimore vazhdimisht akuzojnë Rusinë për përdorimin e kërcënimeve bërthamore, gjë që ai tha se ishte e pasaktë, duke theksuar se ShBA-ja ishte vendi që përdori bomba bërthamore në Japoni gjatë Luftës së Dytë Botërore.

Ai gjithashtu hodhi poshtë pretendimet se Rusia planifikon të sulmojë territorin e NATO-s si "të pakuptimta", duke thënë: "A keni humbur mendjen të gjithë? Kush e shpiku këtë? Kjo është absurditet i plotë, a e kuptoni?"

Duke mos shprehur shqetësime për rritjen e popullsisë myslimane në Rusi, ai tha: "Ne nuk jemi kundër rritjes së popullsisë myslimane. Përkundrazi, ne jemi të kënaqur me situatën aktuale në Federatën Ruse".

“Në disa nga republikat tona, ku popullsia është kryesisht myslimane, lindshmëria është shumë e mirë dhe ne jemi shumë të lumtur”, tha ai.