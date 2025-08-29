Të paktën 22 persona humbën jetën dhe mbi 1,5 milion u prekën nga përmbytjet masive në provincën verilindore të Punxhabit në Pakistan, me qindra mijëra të evakuuar tashmë në zona më të sigurta.
Operacioni më i madh i evakuimit është nisur nga qeveria provinciale me ndihmën e ushtrisë për t'i evakuuar njerëzit nga zonat e ulëta, pasi provinca pritet të ketë më shumë shi nga sot, tha për mediat drejtori i përgjithshëm i Autoritetit Provincial të Menaxhimit të Fatkeqësive (PDMA), Irfan Ali Kathia.
Sipas tij, deri më tani 22 persona kanë humbur jetën në pjesë të ndryshme të provincës.
Pamjet në kanalet televizive lokale treguan disa qytete pranë lumenjve që ishin prekur rëndë nga shirat dhe Park View City, një qytezë luksoze në Lahore pranë lumit Ravi, ishte plotësisht e zhytur në ujërat e përmbytjeve.
Punxhabi po përjeton përmbytjet më të këqija në dekada, me qindra fshatra të përmbytura dhe më shumë se 250 mijë njerëz të zhvendosur.
Më parë, provinca veriperëndimore Khyber Pakhtunkhwa u godit nga shira të rrëmbyeshëm, përmbytje të menjëhershme që nga 14 gushti, të cilat morën jetën e mbi 400 personave dhe dëmtuan më shumë se 4.600 shtëpi, përfshirë mbi 900 që u shkatërruan plotësisht.
Të enjten, kryeministrja e Punxhabit, Maryam Nawaz tha se të gjitha familjet e prekura nga përmbytjet do të marrin kompensim dhe vlerësimet e dëmeve do të kryhen sapo situata të stabilizohet, pasi aktualisht janë duke u zhvilluar operacionet e shpëtimit dhe ndihmës.
India dhe Pakistani janë goditur nga shirat e pandërprerë dhe përmbytjet në javët e fundit, me mbi 500 viktima në Pakistan që nga 14 gushti, kryesisht mbi 400 në provincën veriperëndimore Khyber Pakhtunkhwa dhe mbi 820 në të gjithë Pakistanin që nga 26 qershori.