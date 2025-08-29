BOTA
"BE-ja do të vazhdojë dhe do ta rrisë mbështetjen për Ukrainën në të gjitha aspektet, përfshirë përshpejtimin e punës për pakon e 19-të të sanksioneve", tha kryediplomatja e BE-së, Kaja Kallas.
Sulmet ruse mbi Kievin dënohen nga 26 shtete të BE-së
Njëzet e gjashtë shtete anëtare të Bashkimit Evropian (BE), përveç Hungarisë, dënuan sulmet e fundit ruse ndaj Kievit dhe u zotuan ta përshpejtojnë punën për pakon e 19-të të sanksioneve kundër Moskës.

"Shprehim ngushëllimet tona, solidarizohemi me të gjithë ukrainasit dhe dënojmë fuqimisht sulmet e vazhdueshme të Rusisë ndaj civilëve dhe infrastrukturës civile, të cilat janë përshkallëzim i qëllimshëm dhe minojnë përpjekjet drejt paqes", thuhet në një deklaratë të lëshuar nga shefja e politikës së jashtme të BE-së, Kaja Kallas, e mbështetur nga 26 shtetet anëtare, përveç Hungarisë.

Duke kujtuar ndërtesën e dëmtuar të Delegacionit të BE-së, deklarata vuri në dukje se rrezikimi i jetës së diplomatëve dhe personelit diplomatik është "shkelje e qartë" e Konventës së Vjenës për Marrëdhëniet Diplomatike.

"Sulmet e qëllimshme kundër civilëve dhe objektivave jo-ushtarake janë krime lufte. Të gjithë komandantët, autorët dhe bashkëpunëtorët e këtyre shkeljeve të rënda të së drejtës ndërkombëtare humanitare do të mbahen përgjegjës", shtoi deklarata.

Në deklaratë thuhet se sulme të tilla "vetëm përforcojnë" vendosmërinë e bllokut për ta mbështetur Ukrainën.

"BE-ja do të vazhdojë dhe do ta rrisë mbështetjen e saj gjithëpërfshirëse për Ukrainën në të gjitha aspektet, përfshirë përshpejtimin e punës për pakon e 19-të të sanksioneve", nënvizoi më tej deklarata.

Deklarata i kërkon Rusisë t'i "ndalojë vrasjet" dhe të tregojë "gatishmëri të sinqertë" për paqe.

Ukraina njoftoi të enjten se të paktën 21 persona u vranë në një sulm masiv rus ndaj Kievit gjatë natës.

Këshilli Britanik dhe misioni i BE-së në Kiev thanë se ndërtesat e tyre u goditën dhe u dëmtuan në sulm.

