Eurostati zbulon se norma e të rinjve “jo në punësim, arsim apo trajnim” (NEET) në BE ra në 11,2% në vitin 2023.

Një rënie e dukshme është vërejtur në shkallën e të rinjve të moshës 15 deri në 29 vjeç që janë NEET në BE gjatë dekadës së fundit, publikoi të enjten byroja statistikore e rajonit Eurostat.

Shkalla e NEET midis të rinjve në BE ndryshon sipas vendit, me Holandën që ka normën më të ulët me 4,8% dhe Rumaninë me 19,3% në 2023.

Të rinjtë përbënin 10,1% të normës totale, ndërsa të rejat 12,5%.

Rumania pa normën më të lartë NEET për gratë e reja me 24,8%, dhe Greqia regjistroi normën më të lartë për të rinjtë me 14,8%.