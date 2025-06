Pretendohet se Gjermania do të porosisë 105 tanke të reja luftarake "Leopard 2A8" në vlerë prej 3 miliardë eurosh.

Në lajmin në faqen e internetit të revistës "Spiegel" thuhet se Ministria gjermane e Mbrojtjes do të porosisë te sipërmarrja e përbashkët e armëve Krauss-Maffei Wegmann dhe Nexter (KNDS), 105 tanke kryesore luftarake "Leopard 2A8" me vlerë rreth 3 miliardë eurosh.

Në lajmin në të cilin si burim tregon raportin e fshehtë të paraqitur në Komisionin e Buxhetit të Parlamentit Federal theksohet se pritet që Komisioni të japë miratim për këtë porosi.

Në dokumentin e dorëzuar në Komision thuhet se brigada e re tankeve që do të formohet do të jetë një "prej elementëve të parë të mbrojtjes së avancuar në aleancën e NATO-s". Tanket që do porositen pritet t'i dorëzohen ushtrisë deri në vitin 2030.

Në inventarin e Forcave të Armatosura Gjermane aktualisht ndodhen rreth 310 tanke "Leopard" të llojeve të ndryshme. Me blerjet e reja ky numër do të rritet në masën sa një e treta.