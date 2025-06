Një gjykatës në Ontario, Kanada, urdhëroi protestuesit propalestinezë të rrëzonin tendat e tyre dhe të largoheshin nga Universiteti i Torontos (U of T) deri në orën 18:00 të mërkurën.

Pas afatit, gjykatësi i dha policisë së Torontos lejen për të arrestuar këdo që refuzon të largohet nga kampusi. Universiteti kishte shkuar në gjykatë duke kërkuar një urdhër për heqjen e kampit të rreth 200 tendave dhe protestuesve. Gjykata gjithashtu i dha universitetit mbështetjen e policisë për të pastruar kampin.

Protestuesit, të cilët filluan të pushtojnë një zonë të njohur si King's College Circle në qendër të Torontos më 2 maj, ishin sfidues përballë urdhrit të gjykatës.

U of T Occupy for Palestine, organizatorët e kampingut, thanë në një postim X se gjykata i ka dhënë universitetit "të drejtën imorale për të lëshuar dhunën policore" ndaj studentëve.

“Përpjekja e turpshme e universitetit për të përdorur forcën ligjore për të brutalizuar studentët e vet – për krimin e protestës ndaj gjenocidit – do të mbetet në histori si një kapitull i turpshëm për këtë institucion”, thuhet në postim.

Avokatët e universitetit argumentuan në gjykatë se protesta shkeli politikat e shkollës, bëri që anëtarët e komunitetit universitar të ndiheshin të pasigurt dhe të cenoheshin të drejtat e fjalës së lirë të të tjerëve, raportoi CBC News.

Gjykata zbuloi se protestuesit kishin penguar të tjerët të përdornin kampusin për 50 ditë dhe kjo përbën "dëm të pariparueshëm".

“Sipas mendimit tim, dëmi për universitetin është më i madh nëse nuk jepet urdhri, sesa dëmi për të paditurit nëse jepet urdhri,” tha gjyqtari.

Protestuesit kërkuan që universiteti të ndërpresë lidhjet me Izraelin, të ndalojë marrëdhëniet me kompanitë që përfitojnë nga lufta e Izraelit në Gaza dhe të ndërpresë marrëdhëniet me ndonjë nga institucionet akademike të Izraelit që janë bashkëpunëtorë në luftë.