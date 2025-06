Zonja e Parë turke Emine Erdoğan reflektoi mbi gjenocidin e Srebrenicës në 29-vjetorin e tij, duke e quajtur atë një "kapitull të turpshëm në historinë njerëzore".

"Unë dënoj edhe një herë gjenocidin e Srebrenicës, i cili i pushtoi tokat boshnjake në pikëllim dhe lot, si një kapitull i turpshëm në historinë njerëzore, në 29-vjetorin e tij," tha ajo në X. "Kujtoj vëllezërit dhe motrat tona boshnjake që u morën nga ne dhe sinqerisht ndajmë dhimbjen e familjeve dhe njerëzve të tyre të dashur të lënë pas”.

Türkiye e shpalli zyrtarisht 11 korrikun si "Ditën Ndërkombëtare të Reflektimit dhe Kujtimit të Gjenocidit të Srebrenicës" sipas një dekreti presidencial të botuar në Gazetën Zyrtare të mërkurën.

Gjenocidi i Srebrenicës

Në pranverën e vitit 1993, Këshilli i Sigurimit i OKB-së e shpalli Srebrenicën një "zonë të sigurt". Megjithatë, trupat serbe të udhëhequra nga gjenerali Ratko Mlladiq, i cili më vonë u shpall fajtor për krime lufte, krime kundër njerëzimit dhe gjenocid, pushtuan zonën e mbrojtur nga OKB-ja.

Trupat holandeze përgjegjëse për mbrojtjen e njerëzve në zonën e OKB-së dështuan kur forcat serbe e pushtuan atë më 11 korrik, duke vrarë 2.000 burra dhe djem në një ditë të vetme.

Përafërsisht 15.000 boshnjakë u larguan në malet përreth, por trupat serbe i gjuajtën, duke vrarë 6.000 njerëz të tjerë.

Forcat serbe lejuan gratë dhe fëmijët të arrinin në rajonet e kontrolluara nga Bosnja, por masakruan të paktën 8.372 burra boshnjakë në pyje, fabrika dhe magazina. Boshnjakët e vrarë u varrosën në varre masive, me trupa të zbuluar në 570 vende të ndryshme në gjithë vendin, duke përfshirë 77 varre masive.

Në vitin 2007, Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë në Hagë vendosi se ishte kryer gjenocid në Srebrenicë.

Përpjekjet për gjetjen e viktimave të zhdukura të gjenocidit kanë vazhduar, me mbetjet e identifikuara të varrosura në Varrezat Përkujtimore të Potoçarit në një ceremoni që mbahet çdo vit më 11 korrik. Deri më tani, 6.751 viktima janë varrosur në Varrezat Përkujtimore të Potoçarit, me 250 viktima të varrosura në varrezat lokale me kërkesë të familjeve të tyre. Më shumë se një mijë viktima mbeten të zhdukur.

Më 8 qershor 2021, gjyqtarët e gjykatës së OKB-së lanë në fuqi një dënim të përjetshëm për Mlladiqin për gjenocid, persekutim, krime kundër njerëzimit, shfarosje dhe krime të tjera lufte të kryera në Bosnjë e Hercegovinë.

Në këtë përvjetor do të varrosen 14 viktima të tjera të identifikuara dhe miratuara të gjenocidit të varrosur në Varrezat Përkujtimore të Potoçarit.