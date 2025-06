Lëvizja e rezistencës palestineze Hamas ka emëruar Jahya Sinwarin si shefin e ri politik të saj.

Sinwar, i cili deri më tani ishte shefi i grupit në Gaza, do të zëvendësojë Ismail Hanijen, i cili u vra nga Izraeli në Teheran pasi mori pjesë në ceremoninë e betimit të presidentit të ri të Iranit më 31 korrik.

Duke e zgjedhur atë si kreun e grupit, Hamasi "po i dërgon një mesazh të fortë okupatorit se Hamasi vazhdon rrugën e tij të rezistencës", tha një zyrtar i lartë i Hamasit për AFP-në.

61-vjeçari është një operator sigurie "par excellence", sipas Abu Abdallah, një anëtar i Hamasit që kaloi vite së bashku me të në burgjet izraelite.

“Ai merr vendime në qetësinë më të madhe, por është i vështirë kur bëhet fjalë për mbrojtjen e interesave të Hamasit”, tha Abu Abdallah për AFP-në në vitin 2017.

I lindur në kampin e refugjatëve Khan Younis në vitin 1962 në Gazën jugore, Sinwar iu bashkua Hamasit kur Sheikh Ahmed Yassin themeloi grupin rreth kohës kur filloi Intifada e parë palestineze në 1987.

Ai konsiderohet si një nga lojtarët kryesorë midis Brigadave Qassam dhe Byrosë Politike të organizatës.

Një shtet i vetëm palestinez

Sinwar ëndërron për një shtet të vetëm palestinez që bashkon Gazën e rrethuar, Bregun Perëndimor të pushtuar dhe Jerusalemin Lindor të pushtuar.

Sinwar ka përsëritur shpesh se ai nuk do të tolerojë askënd që qëndron në rrugën e pajtimit me Fatahun.

Ai thuhet se ka dërguar emisarë te Mahmud Abbas për pajtim.

Ai ishte në mesin e 1.027 të burgosurve arabë palestinezë dhe izraelitë të liruar nga Izraeli në këmbim të lirimit të ushtarit izraelit Gilad Shalit nga Hamasi në vitin 2011.

Në një intervistë të vitit 2018, Sinwar argumentoi se "një luftë e re nuk është në interesin e askujt, sigurisht jo në interesin tonë".

"Udhëheqja e Hamasit po përpiqet të arrijë një armëpushim të gjatë me Izraelin. Në të kaluarën armëpushime të tilla kanë rezultuar në rritje të ushqimeve dhe dërgesave mjekësore shumë të nevojshme që aktualisht mohohen ose ndalohen për periudha të gjata në një kohë nga autoritetet izraelite", shtoi ai.

Kur u pyet për rrethimin izraelit të Gazës dhe përgjigjen e tij ndaj tij, Sinwar tha: "Nuk po them se nuk do të luftoj më. Unë po them se nuk dua më luftëra. Ajo që dua është fundi i rrethimit. Angazhimi im i parë është të veproj në interes të popullit tim për t'i mbrojtur ata dhe për të mbrojtur të drejtën e tyre për liri dhe pavarësi".

"Rrethimi nuk është i qetë," shtoi ai.