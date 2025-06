Atleti dhe guximtari estonez Jaan Roose, një kampion bote tre herë në ecje mbi litar, është bërë personi i parë që ka kaluar nga një kontinent në tjetrin mbi litar, duke kaluar nga Azia në Evropë përmes ngushticës së Istanbulit.

"Kam bërë histori dhe jam shumë i lumtur," tha Roose pas ngjarjes Continental Pass të dielën.

Atleti kaloi me sukses nga Azia në Evropë për 47 minuta, duke ecur në një litar special 1.074 metra të gjatë.

Roose tha se ngushtica e Istanbulit, me "rëndësinë e saj kulturore mijëravjeçare dhe bukurinë e jashtëzakonshme natyrore", e kombinuar me ndryshimin e kushteve të motit dhe rrymat e forta detare, ishte me të vërtetë një vend unik për një arritje të tillë.

Vitin e kaluar, Roose përfundoi shëtitjen më të gjatë në botë mbi litar midis dy ndërtesave në Katar.