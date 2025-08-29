Në 24 orët e fundit, 5 persona të tjerë kanë vdekur nga uria në Rripin e Gazës, ku po përjetohet uri për shkak të sulmeve dhe bllokadës izraelite, ndërsa numri i personave që kanë vdekur nga uria që nga 7 tetori 2023 është rritur në 322.
Drejtori i Përgjithshëm i Ministrisë palestineze të Shëndetësisë në Gaza, Munir al-Bursh, në një deklaratë me shkrim ndau informacionin më të fundit mbi ata që kanë vdekur nga uria.
Në deklaratë thuhet se 5 palestinezë të tjerë, kanë vdekur nga uria dhe kequshqyerja në 24 orët e fundit. Numri i personave që kanë vdekur nga uria në Rripin e Gazës që nga 7 tetori 2023, është rritur në 322, prej të cilëve 121 janë fëmijë.
"Gaza po vdes dalëngadalë para syve të botës. Uria po merr jetën e njerëzve të pafajshëm në heshtje të tmerrshme", tha Al-Bursh.
Në raportin e fundit të publikuar nga Klasifikimi i Fazës së Sigurisë Ushqimore të Integruar (IPC) i mbështetur nga OKB-ja thuhet se që nga 15 gushti 2025, uria në qytetin e Gazës u konfirmua nga provat se është në nivelin 5, i njohur si niveli katastrofik.
"Pas 22 muajsh të konfliktit brutal, më shumë se gjysmë milioni njerëz në Rripin e Gazës përballen me kushte katastrofike të karakterizuara nga uria, varfëria dhe vdekja", thekson raporti i IPC-së.
Gaza po vdes nga uria
Rripi i Gazës, nën sulmet izraelite dhe një rrethimi të rreptë që kufizon hyrjen e ndihmës humanitare, po përjeton katastrofë humanitare, me uri të përhapur dhe mungesë uji, ilaçesh, furnizimesh mjekësore dhe materialesh higjienike.
Vdekjet nga uria, veçanërisht midis fëmijëve, po rriten në Rripin e Gazës. Qarqet lokale dhe ndërkombëtare thonë se Izraeli përdor "mungesën e ushqimeve si armë".