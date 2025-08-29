Ministri i Jashtëm i Türkiyes, Hakan Fidan, paralajmëroi të premten se sulmet e vazhdueshme të Izraelit në Gaza dhe në të gjithë Palestinën rrezikojnë të përfshijnë të gjithë rajonin në konflikt, nëse nuk ndalen.
Duke folur në një seancë të jashtëzakonshme të parlamentit turk për Gazën, Fidan tha se Izraeli ka qenë “duke kryer gjenocid në Gaza gjatë dy viteve të fundit, duke injoruar vlerat themelore humanitare përpara syve të botës.”
Ai tha se Türkiye ka ndërprerë çdo marrëdhënie tregtare me Izraelin, ka mbyllur hapësirën ajrore për avionët izraelitë dhe nuk lejon më që anijet turke të shkojnë në portet izraelite.
Fidan shtoi se Ankaraja kundërshton çdo propozim që parashikon zhvendosjen e palestinezëve nga Gaza, duke e quajtur një plan të tillë “të pavlefshëm.”
Ai deklaroi se mizoritë që po kryhen në Gaza “janë regjistruar si një nga kapitujt më të errët në historinë e njerëzimit.”
Ministri i Jashtëm turk e përshkroi rezistencën palestineze si një përpjekje që “do të ndryshojë rrjedhën e historisë, do të bëhet simbol për të shtypurit dhe do të tronditë themelet e një rendi në kalbje.”
Fidan gjithashtu dënoi sulmet më të gjera të Izraelit në rajon, duke thënë: “Sulmet e pamatura të Izraelit në Gaza, Liban, Jemen, Siri dhe Iran janë dëshmia më e qartë e një mentaliteti shteti terrorist që sfidon rendin ndërkombëtar.”
Lidhur me Sirinë, ai theksoi se Türkiye “nuk do të lejojë që komunitetet e lashta dhe të çmuara të Sirisë të keqpërdoren për qëllime të shtrembëruara që cenojnë integritetin territorial të vendit.”
Gjatë seancës, kryetari i Parlamentit të Türkiyes, Numan Kurtulmuş, kërkoi gjithashtu “masa konkrete” kundër Izraelit, përfshirë pezullimin e anëtarësimeve të tij në organizata ndërkombëtare si OKB-ja, derisa ai të heqë dorë nga “politikat gjenocidale.”
Pas 22 muajsh konflikti të pamëshirshëm, vëzhguesi global i urisë, Integrated Food Security Phase Classification, raportoi se mbi gjysmë milioni njerëz në Rripin e Gazës po përballen me urie ekstreme, skamje dhe rrezik vdekjeje, ndërsa 1.07 milion të tjerë, më shumë se gjysma e popullsisë, janë në nivele emergjente të pasigurisë ushqimore të thellë.
Izraeli ka vrarë rreth 63,000 palestinezë në Gaza që nga tetori 2023. Fushata ushtarake ka shkatërruar tërësisht enklavën, e cila tani përballet me urinë masive.
Në nëntor të kaluar, Gjykata Penale Ndërkombëtare lëshoi urdhërarreste për kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu dhe ish-ministrin e Mbrojtjes Yoav Gallant, për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në Gaza.
Izraeli gjithashtu përballet me një padi për gjenocid në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë për luftën e tij në këtë enklavë.