Diskriminimi në lidhje me përkatësinë etnike, ngjyrën e lëkurës mbetet i përhapur në gjithë Evropën, pavarësisht përpjekjeve të vazhdueshme për ta trajtuar atë

Mbi 60% e individëve që jetojnë në vendet evropiane e shohin diskriminimin në bazë të ngjyrës së lëkurës ose origjinës etnike si një çështje të rëndësishme.

Të dhënat nga Komisioni Evropian tregojnë se 61% e evropianëve besojnë se diskriminimi në bazë të ngjyrës së lëkurës është i përhapur në vendet e tyre, ndërsa 60% e konsiderojnë diskriminimin me bazë etnike një problem madhor.

Një sondazh i kryer nga Komisioni Evropian që përfshin rreth 26.000 pjesëmarrës në 27 shtete anëtare të BE-së zbuloi se pavarësisht përpjekjeve të mëdha të unionit dhe legjislacionit gjithëpërfshirës për të luftuar diskriminimin, sfidat që lidhen me barazinë sociale dhe paragjykimet vazhdojnë.

Studimi thekson se diskriminimi ndaj individëve me ngjyra të ndryshme të lëkurës ose prejardhje etnike shihet si një çështje e përhapur, me raporte që tregojnë një rritje të diskriminimit në krahasim me vitet e mëparshme.

Sipas sondazhit, 21% e pjesëmarrësve raportuan se kishin përjetuar diskriminim ose ngacmim në 12 muajt e fundit, ku ngjyra e lëkurës, origjina etnike, mosha dhe statusi socio-ekonomik janë ndër arsyet më të përmendura për diskriminim në Evropë.

Hulumtimi gjithashtu thekson se diskriminimi dhe ngacmimi në Evropë hasen më së shpeshti në hapësirat publike ose vendet e punës.

Ndër vendet evropiane, diskriminimi me bazë etnike është më i përhapur në Holandë (82%), e ndjekur nga Franca (77%), Italia (75%), Suedia (73%) dhe Belgjika (69%).

Franca kryeson në rastet e raportuara të diskriminimit të bazuar në fe

Në gjithë BE-në, 42% e pjesëmarrësve besojnë se diskriminimi i bazuar në fe ose besim është i përhapur në vendet e tyre, megjithëse 53% mendojnë se ndodh rrallë.

Franca renditet e para në mesin e vendeve ku diskriminimi i bazuar në fe dhe besim perceptohet si i zakonshëm, me 66% të pjesëmarrësve që tregojnë këtë çështje.

Pas Francës, Belgjika (60%), Suedia (58%), Holanda (54%) dhe Administrata Greke Qipriote (53%) janë vendet ku diskriminimi i bazuar në fe shihet si një shqetësim i përhapur.