Administrata e presidentit amerikan Donald Trump ka kërkuar nga Kongresi miratimin për transferimin e bombave dhe pajisjeve të tjera ushtarake në Izrael me vlerë afër një miliard dollarë.

"Wall Street Journal", duke cituar zyrtarë amerikanë të njohur me shitjen, raportoi se transferimet e propozuara të armëve përfshijnë 4.700 bomba prej 453,5 kilogramësh me vlerë mbi 700 milionë dollarë, së bashku me buldozerë të blinduar të prodhuar nga Caterpillar me vlerë mbi 300 milionë dollarë.

Në raport shtohet se kërkesa do të financohet nga ndihma vjetore ushtarake amerikane e caktuar për Izraelin, e cila arrin gjithsej 3,3 miliardë dollarë nga fondet e huaja ushtarake.

Për shitjet e mëdha ndërkombëtare të armëve nevojitet miratimi i Kongresit, ku Departamenti i Shtetit informon komitetet kyçe përpara se të vazhdojë. Komisionet për Punë të Jashtme të Dhomës së Përfaqësuesve dhe Senatit duhet të aprovojnë këto transferime përpara se ato të finalizohen.

Departamenti i Shtetit nuk iu përgjigj menjëherë kërkesës për koment nga Anadolu.

Kërkesa vjen në kohën e vizitës së kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu në Uashington, ku ai do të takohet të martën me presidentin Donald Trump për ta diskutuar armëpushimin në Gaza, si dhe tensionet më të gjera rajonale.

Propozimi i ri pasoi pasi administrata e Bidenit, në ditët e fundit të mandatit të saj, "jozyrtarisht" e informoi Kongresin për një marrëveshje të propozuar për shitjen e armëve Izraelit në vlerë prej tetë miliardë dollarësh, duke përfshirë municion për avionë luftarakë dhe predha artilerie.

ShBA-ja po përballet me kritika për ofrimin e ndihmës ushtarake për Izraelin, pasi mbi 47.500 palestinezë, kryesisht gra dhe fëmijë, janë vrarë në Rripin e Gazës që nga 7 tetori 2023, sipas autoriteteve shëndetësore të Gazës.

Në mes të një marrëveshjeje për armëpushim dhe shkëmbim pengjesh në Gaza më 19 janar, Izraeli ka intensifikuar dhunën në Bregun Perëndimor të okupuar, ku mbi 900 palestinezë janë vrarë nga forcat izraelite dhe kolonët që nga tetori i kaluar, sipas autoriteteve lokale.

Disa grupe të të drejtave të njeriut, ish-zyrtarë të Departamentit të Shtetit dhe ligjvënës demokratë kanë bërë thirrje që qeveria amerikane t'i ndalojë dërgesat e armëve për Izraelin, duke përmendur shkelje të ligjeve amerikane, përfshirë Ligjin Leahy, si dhe të ligjeve dhe të drejtave ndërkombëtare të njeriut. Izraeli i mohon këto akuza.

Ligji Leahy, i emërtuar sipas ish-senatorit Patrick Leahy, kërkon që ShBA-ja të ndalojë ndihmën ushtarake për forcat e huaja ushtarake ose njësitë e zbatimit të ligjit nëse ka prova të besueshme për shkelje të të drejtave të njeriut.

Armët e prodhuara në ShBA janë dokumentuar në disa sulme izraelite në Gaza që kanë rezultuar me viktima civile, megjithëse autoritetet amerikane kanë refuzuar ta konfirmojnë këtë fakt.

Në një raport të Departamentit të Shtetit të publikuar në maj, thuhet se është "e arsyeshme të vlerësohet" se Izraeli ka përdorur armë të prodhuara në ShBA në mënyra që nuk janë në përputhje me të drejtën ndërkombëtare humanitare.

Raporti nuk arriti në një konkluzion përfundimtar, duke deklaruar se nuk ka "informacione të plota".