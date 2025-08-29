Aktiviteti ushtarak izraelit u intensifikua të premten në jug të Sirisë, me avionë luftarakë që fluturonin mbi provincat Quneitra dhe Daraa dhe me forca tokësore që hynin në territorin sirian, raportuan burime lokale.
Mediat shtetërore siriane, Alikhbariah, raportuan se automjetet ushtarake izraelite avancuan në fshatin Samadaniyah Lindore në periferi të Quneitras, duke bastisur një shtëpi banimi.
Nuk kishte informacion të menjëhershëm për viktimat.
Këto ndërhyrje shënojnë një vazhdim të shkeljeve të përsëritura të sovranitetit sirian nga Izraeli, të cilat kanë përfshirë sulme ajrore dhe operacione tokësore në jug të vendit.
Pas rrëzimit të regjimit të Bashar al-Assad në dhjetor të vitit të kaluar, Izraeli ka kryer qindra sulme që synojnë objekte dhe asete ushtarake në gjithë Sirinë, përfshirë avionë luftarakë, sisteme raketash dhe instalime të mbrojtjes ajrore, sipas raporteve.
Izraeli gjithashtu ka zgjeruar pushtimin e Lartësive Golan Siriane duke zënë zonën e demilitarizuar të tamponit, një veprim që shkel marrëveshjen e shkëputjes së vitit 1974 me Sirinë.
Assad, udhëheqësi i Sirisë për gati 25 vjet, u largua drejt Rusisë në dhjetor, duke përfunduar regjimin e Partisë Ba’ath, i cili ishte në pushtet që nga viti 1963.
Një administratë e re tranzitore e udhëhequr nga presidenti Ahmed al-Sharaa u formua në janar.