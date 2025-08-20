BOTA
Sulmi i 21 gushtit të vitit 2013 la mijëra njerëz duke vuajtur nga ekspozimi ndaj sarinit dhe shënoi një pikë kthese në luftën civile të Sirisë.
20 Gusht 2025

Dymbëdhjetë vjet pasi regjimi i Asadit kreu një sulm kimik në Gutën Lindore, më shumë se 1.400 civilë, kryesisht gra dhe fëmijë, kujtohen si viktima të një prej masakrave më vdekjeprurëse me gaz në historinë modern.

Sulmi i 21 gushtit të vitit 2013 la mijëra njerëz duke vuajtur nga ekspozimi ndaj sarinit dhe shënoi një pikë kthese në luftën civile të Sirisë.

Banorët e Gutës Lindore përjetuan një rrethim 5-vjeçar përpara se të zhvendoseshin me forcë drejt veriut, me shumë prej tyre që filluan të kthehen vetëm pasi regjimi Baath u rrëzua në dhjetor të vitit 2024.

Nën qeverinë kalimtare të Sirisë të udhëhequr nga presidenti Ahmad al-Sharaa, rajoni është rihapur për misionet humanitare dhe hetimet e krimeve të luftës.

Bashar al-Assad, udhëheqësi i Sirisë për gati 25 vjet, u arratis në Rusi më 8 dhjetor, duke i dhënë fund regjimit të Partisë Baath, e cila ka qenë në pushtet që nga viti 1963. Një administratë e re kalimtare e udhëhequr nga presidenti al-Sharaa u formua në muajin janar.


