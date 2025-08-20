Greqia të mërkurën përjashtoi mundësinë e dërgimit të trupave paqeruajtëse në Ukrainë, në kuadër të garancive të sigurisë për Ukrainën si pjesë e një marrëveshjeje të mundshme paqeje me Rusinë.
Në një intervistë për transmetuesin SKAI, zëdhënësi i qeverisë Pavlos Marinakis tha se Athina e sheh pozitivisht intensifikimin e procesit diplomatik për t’i dhënë fund luftës në Ukrainë.
“Duhet të theksojmë nevojën për një armëpushim të menjëhershëm, dhe është gjithashtu pozitive që si ShBA-të ashtu edhe shtetet evropiane janë të gatshme të marrin pjesë në ofrimin e garancive të sigurisë për Ukrainën”, tha ai.
“Në çdo rast, Greqia është një vend që respekton të drejtën ndërkombëtare dhe nuk do të zbusë kurrë qëndrimin e saj kur bëhet fjalë për paprekshmërinë e kufijve”, shtoi Marinakis.
Duke folur posaçërisht për kontributin e mundshëm grek në garancitë e sigurisë për Ukrainën, Marinakis tha: “Aktualisht nuk ka asnjë perspektivë për dërgimin e trupave greke në Ukrainë, dhe as që po merret parasysh një plan i tillë për të ardhmen. Në çdo rast, është ende shumë herët për të folur për diçka të tillë.”
Përpjekjet për paqe për t’i dhënë fund luftës në Ukrainë arritën në një fazë të avancuar pas takimit të javës së kaluar mes presidentit amerikan Donald Trump dhe homologut të tij rus Vladimir Putin në shtetin amerikan të Alaskës, si dhe pas takimit vijues të së hënës mes Trump, presidentit ukrainas Volodymyr Zelenskyy dhe liderëve evropianë në Uashington.
Çështjet kryesore të diskutimit mbeten shkëmbimet e mundshme të territoreve dhe garancitë e sigurisë për Ukrainën.