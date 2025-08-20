BOTA
1 minuta leximi
Papa bën thirrje për “ditë lutjeje dhe agjërimi” për paqe në Ukrainë dhe Lindjen e Mesme
Papa Leoni XIV bëri thirrje për paqe në të gjitha vendet e goditura nga konfliktet e armatosura.
Papa bën thirrje për “ditë lutjeje dhe agjërimi” për paqe në Ukrainë dhe Lindjen e Mesme
Papa bën thirrje për “ditë lutjeje dhe agjërimi” për paqe në Ukrainë dhe Lindjen e Mesme / AP
20 Gusht 2025

Papa Leoni XIV të mërkurën përsëriti thirrjen e tij për paqe në të gjitha vendet e goditura nga konfliktet e armatosura, veçanërisht në Ukrainë dhe Lindjen e Mesme.

Duke iu drejtuar Audiencës së Përgjithshme javore në Sallën Paul VI, pontifi bëri thirrje për lutje dhe agjërim më 22 gusht, të premten, për paqen në të gjitha vendet e shkatërruara nga konflikti i armatosur.

“Ju kërkoj të përfshini në lutjet tuaja kërkesën për dhuratën e paqes, një paqe që është e çarmatosur dhe që vlen për gjithë botën, veçanërisht për Ukrainën dhe Lindjen e Mesme”, tha papa, sipas raportimeve të Vatican News.

Të sugjeruara

Edhe më parë, papa ka bërë thirrje paqeje në Ukrainë dhe ka kërkuar armëpushim në Gaza.

Izraeli ka vazhduar operacionet e tij ushtarake në Rripin e Gazës që nga tetori i vitit 2023, duke vrarë mbi 62.000 njerëz, duke shkatërruar enklavën dhe duke krijuar mungesa ushqimi që kanë shkaktuar vdekje nga uria.

BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
Eksploro
Presidenti kroat Millanoviq përsëriti se nuk do të dërgojnë ushtarë në Ukrainë
Shqipëri, vizitorët dhe netqëndrimet rriten me mbi 37 për qind në qershor
Shënohet Dita e Ushtrisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut
Spanjë, 2.405 persona humbën jetën nga i nxehti ekstrem
Kosovë, hapet Seminari për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare
"Tribunali i Gazës" thirrje për ndërhyrje të armatosur të OKB-së në Gaza
Një fëmijë midis 8 të vrarëve në sulmet izraelite në Rripin e Gazës
Shtetet evropiane planifikojnë të dërgojnë 50.000 trupa në Ukrainë nëse arrihet armëpushimi
Ujëvarat e Mirushës, bukuria natyrore e Kosovës sfidohet nga thatësia
Në Shqipëri disa vatra zjarri ende aktive,vazhdojnë operacionet për shuarjen e tyre
Kryediplomatja austriake: Presioni mbi Rusinë për një armëpushim duhet të jetë i lartë
Shkon në mbi 260 numri i të vdekurve nga uria në Gaza
Presidenti Erdoğan bën postimin e parë në platformën e re të rrjetit social të Türkiyes, NEXT Sosyal
I dërguari amerikan i kërkon Izraelit të respektojë angazhimet e armëpushimit me Libanin
Shqipëria rrit me 10 për qind eksportet bujqësore gjatë gjysmës së parë të vitit
Hidhini një sy TRT Global. Ndani komentet tuaja!
Contact us