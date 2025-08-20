Papa Leoni XIV të mërkurën përsëriti thirrjen e tij për paqe në të gjitha vendet e goditura nga konfliktet e armatosura, veçanërisht në Ukrainë dhe Lindjen e Mesme.
Duke iu drejtuar Audiencës së Përgjithshme javore në Sallën Paul VI, pontifi bëri thirrje për lutje dhe agjërim më 22 gusht, të premten, për paqen në të gjitha vendet e shkatërruara nga konflikti i armatosur.
“Ju kërkoj të përfshini në lutjet tuaja kërkesën për dhuratën e paqes, një paqe që është e çarmatosur dhe që vlen për gjithë botën, veçanërisht për Ukrainën dhe Lindjen e Mesme”, tha papa, sipas raportimeve të Vatican News.
Edhe më parë, papa ka bërë thirrje paqeje në Ukrainë dhe ka kërkuar armëpushim në Gaza.
Izraeli ka vazhduar operacionet e tij ushtarake në Rripin e Gazës që nga tetori i vitit 2023, duke vrarë mbi 62.000 njerëz, duke shkatërruar enklavën dhe duke krijuar mungesa ushqimi që kanë shkaktuar vdekje nga uria.