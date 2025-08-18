BOTA
Fjalori i Cambridge shton fjalë nga TikTok në botimin e ri
18 Gusht 2025

Fjalori i Cambridge i ka shtuar gjuhës angleze një përzgjedhje frazash të reja nga TikTok.

"Kultura e internetit po e ndryshon gjuhën angleze dhe efekti është interesant për t'u vëzhguar dhe kapur në fjalor", tha menaxheri i programit leksikor të Fjalorit të Cambridge, Colin McIntosh.

"Nuk ndodh çdo ditë të shohësh fjalë si 'skibidi' dhe 'delulu' të hyjnë në Fjalorin e Cambridge. Ne shtojmë vetëm fjalë aty ku mendojmë se do të kenë fuqi të qëndrueshme", shtoi McIntosh.

Termi "skibidi" u bë popullor falë Skibidi Toilet - një video e animuar virale që filloi në YouTube duke shfaqur koka njerëzore që dilnin nga tualetet.

Fjalori i Cambridge e përcakton fjalën skibidi si një fjalë që mund të ketë kuptime të ndryshme si 'cool' ose 'keq', ose mund të përdoret pa kuptim të vërtetë si shaka.

"Tradwife" i referohet ndikuesve socialisht konservatorë që postojnë në TikTok duke festuar kujdesin për burrat, fëmijët dhe shtëpitë e tyre, ndërsa "Delulu", një shkurtim i "delusional", përkufizohet si "të besosh gjëra që nuk janë reale ose të vërteta, zakonisht sepse zgjedh ta bësh vetë".

Megjithatë, njerëzit në brezat më të vjetër ose ata që nuk përdorin TikTok nuk janë veçanërisht të kënaqur me normalizimin e këtyre fjalëve.

"Skibidi brainrot përfshin një brez që flet rrjedhshëm ironinë, por që nuk ka kuptim. Ky lloj mediaje hiper-kaotike shërben si argëtim dhe si një botëkuptim ambiental për të rinjtë e rritur në internet. Mendjet e tyre normalizojnë shakanë si shprehje", tha shkrimtari dhe artisti amerikan, Lee Escobedo.


