Zelenskyy: Mbështesim idenë që Trump ta ndalë dhe të gjejë mënyrë për ta përfunduar luftën
"Ne mbështetëm idenë që presidenti Trump ta ndalë këtë luftë (Rusi-Ukrainë) dhe të gjejë mënyrë diplomatike për ta përfunduar atë", tha presidenti ukrainas Zelenskyy.
18 Gusht 2025

Presidenti ukrainas Volodymyr Zelenskyy tha se mbështetëm idenë që presidenti i ShBA-së, Donald Trump, do ta ndalë luftën Rusi-Ukrainë dhe do të gjejë mënyrë diplomatike për ta përfunduar atë.

Zelenskyy u takua me Trumpin në Shtëpinë e Bardhë dhe iu përgjigj pyetjeve të mediave.

"Ne mbështetëm idenë që presidenti Trump ta ndalë këtë luftë (Rusi-Ukrainë) dhe të gjejë mënyrë diplomatike për ta përfunduar atë", tha Zelenskyy i cili shtoi se "Ne duhet ta ndalojmë këtë luftë, ne duhet ta ndalojmë Rusinë dhe na duhet mbështetja e partnerëve tanë amerikanë dhe evropianë. Ne do të bëjmë gjithçka që mundemi për ta arritur këtë dhe mendoj se kemi treguar se jemi një komb i fortë".

Ai shprehu gatishmërinë e tij për takim trepalësh.

Disa çështje të rëndësishme, përfshirë garancitë e sigurisë për Ukrainën dhe shkëmbimet territoriale, pritet të jenë në tryezë gjatë takimit midis dy udhëheqësve.

Në takim do të marrin pjesë edhe Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Mark Rutte, presidentja e Komisionit Evropian (KE), Ursula von der Leyen, presidenti francez Emmanuel Macron, kryeministri britanik Keir Starmer, presidenti finlandez Alexander Stubb, kryeministrja italiane Giorgia Meloni dhe kancelari gjerman Friedrich Merz.


