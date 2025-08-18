BOTA
Norvegjia refuzon negociatat pa Ukrainën, bën thirrje për më shumë presion ndaj Rusisë
"Qëndrojmë të bashkuar në mbështetjen për Ukrainën," thotë kryeministri norvegjez.
Norvegjia refuzon negociatat pa Ukrainën, bën thirrje për më shumë presion ndaj Rusisë
AA
18 Gusht 2025

Kryeministri i Norvegjisë, Jonas Gahr Store, deklaroi të hënën se çdo negociatë për Ukrainën duhet të përfshijë edhe Ukrainën, duke bërë thirrje për rritjen e presionit ndaj Rusisë.

"Ne qëndrojmë të bashkuar në mbështetjen për Ukrainën dhe presidentin Zelenskyy. Nuk ka negociata për Ukrainën pa Ukrainën," shkroi Store në rrjetin social X.

Ai përsëriti rëndësinë e forcimit të bashkëpunimit për garancitë e sigurisë.

"Presioni ndaj Rusisë duhet të rritet," shtoi Store.

Presidenti amerikan Donald Trump dhe homologu i tij rus Vladimir Putin zhvilluan një takim me dyer të mbyllura për tre orë të premten në Anchorage, Alaska, ku Putin deklaroi se kishin arritur një "marrëveshje mirëkuptimi".

Pas samitit, Trump i tha Fox News se ishin arritur pika të rëndësishme, me vetëm disa çështje të vogla që mbeteshin të pazgjidhura.

Presidenti ukrainas Volodymyr Zelenskyy mbërriti të dielën në Washington, DC, ku pritet të marrë pjesë në bisedime për t’i dhënë fund luftës së Rusisë kundër Ukrainës, së bashku me Trumpin dhe liderë evropianë, përfshirë presidentin francez Emmanuel Macron, kancelarin gjerman Friedrich Merz, presidentin finlandez Alexander Stubb, sekretarin e përgjithshëm të NATO-s Mark Rutte dhe presidenten e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen.

BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
