Zelenskyy takohet me udhëheqësit evropianë në Uashington përpara takimit të tij me Trumpin
Presidenti ukrainas Zelenskyy u takua me disa udhëheqës evropianë në ambasadën ukrainase në Uashington D.C., përpara takimit të tij me presidentin amerikan Trump në Shtëpinë e Bardhë.
Zelenskyy takohet me udhëheqësit evropianë në Uashington përpara takimit të tij me Trumpin / Reuters
18 Gusht 2025

Presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelenskyy, u takua me disa udhëheqës evropianë në ambasadën ukrainase në Uashington D.C., përpara takimit të tij me presidentin e ShBA-së, Donald Trump në Shtëpinë e Bardhë.

Në takim morën pjesë presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen, presidenti finlandez Alexander Stubb, Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte, kryeministri britanik Keir Starmer dhe kryeministrja italiane Giorgia Meloni.

Zelenskyy u pa i veshur me një xhaketë të zezë në takim.

Në takimin që do të mbahet sot në Uashington mes presidentit amerikan Trump dhe presidentit ukrainas Zelenskyy pritet që në tryezë të jenë disa çështje të rëndësishme, përfshirë garancitë e sigurisë për Ukrainën dhe shkëmbimin territorial.

 


