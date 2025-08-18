BOTA
Kryeministri britanik: Të gjithë duan që lufta në Ukrainë të përfundojë
Kryeministri britanik Starmer tha se të gjithë duan që lufta midis Rusisë dhe Ukrainës të përfundojë, duke shtuar se duhet të sigurohet që paqja të jetë e drejtë dhe e barabartë.
18 Gusht 2025

Kryeministri britanik Keir Starmer deklaroi se të gjithë duan që lufta midis Rusisë dhe Ukrainës të përfundojë, duke shtuar se duhet të sigurohet që paqja të jetë e drejtë dhe e barabartë.

Starmer u nis në rrugën për të marrë pjesë në takimin që do të zhvillohet në Uashington midis presidentit të ShBA-së Donald Trump dhe presidentit ukrainas Volodymyr Zelenskyy me udhëheqësit evropianë. Ai ndau një video deklaratë që bëri nga avioni i tij në platformën e mediave sociale të kompanisë amerikane X.

"Të gjithë duan që kjo (lufta në Ukrainë) të përfundojë, veçanërisht ukrainasit", tha Starmer duke shtuar se një paqe e qëndrueshme në Ukrainë duhet të jetë e drejtë dhe e barabartë dhe se kjo duhet të arrihet në mënyrën e duhur.

"Për këtë arsye do të shkoj në Uashington me udhëheqës të tjerë evropianë për t'u takuar ballë për ballë me presidentin Trump dhe presidentin Zelenskyy sepse është në interesin e të gjithëve dhe në interesin e Mbretërisë së Bashkuar, që kjo të zgjidhet në mënyrën e duhur", tha Starmer.

Në takimin që do të mbahet sot në Uashington mes Trumpit dhe Zelenskyyt pritet që në tryezë të jenë disa çështje të rëndësishme, përfshirë garancitë e sigurisë për Ukrainën dhe shkëmbimin territorial.

Në takim do të marrin pjesë gjithashtu presidentja e Komisionit Evropian (BE) Ursula von der Leyen dhe disa udhëheqës evropianë.


