Merz lë hapur mundësinë për dërgimin e paqeruajtësve gjermanë në Ukrainë
Gjermania ka "një përgjegjësi të madhe" për të marrë pjesë në përpjekjet për të ofruar "garanci sigurie" për Ukrainën si pjesë e marrëveshjes së paqes me Rusinë, thotë kancelari gjerman.
16 orë më parë

Kancelari gjerman Friedrich Merz ka shprehur gatishmërinë e Berlinit për të marrë pjesë në një mision të mundshëm paqeruajtës në Ukrainë, pas bisedimeve kyçe në Shtëpinë e Bardhë.

Në një deklaratë për gazetarët në Uashington, të hënën në mbrëmje, Merz tha se takimi me presidentin amerikan Donald Trump, presidentin ukrainas Volodymyr Zelensky dhe liderë të tjerë evropianë u zhvillua në një atmosferë "shumë pozitive".

"Nuk mund t'ju them me siguri se çfarë do të ndodhë në ditët dhe javët në vijim. E rëndësishme është që ne të qëndrojmë vërtet së bashku dhe të mbetemi të bashkuar," tha Merz, duke shtuar se liderët evropianë dhe shtetet e "Koalicionit të Gatshëm" do të vazhdojnë diskutimet e tyre të martën.

Kur u pyet nëse Gjermania do të marrë pjesë në ofrimin e garancive të sigurisë për Ukrainën si pjesë e marrëveshjes së mundshme të paqes me Rusinë, dhe nëse Berlini po mendon të dërgojë trupa paqeruajtëse, Merz mori një qëndrim të kujdesshëm, por nuk e përjashtoi një vendim të tillë.

Të sugjeruara

"Pyetja se kush do të marrë pjesë në garancitë e sigurisë dhe në çfarë mase është diçka që ne duhet ta diskutojmë, sigurisht, me partnerët tanë evropianë dhe me administratën amerikane," tha Merz. "Është krejtësisht e qartë që e gjithë Europa duhet të marrë pjesë. Pas të gjitha, nuk bëhet fjalë vetëm për territorin e Ukrainës; bëhet fjalë për rendin politik të Europës," shtoi ai.

Kancelari theksoi se Gjermania ka "një përgjegjësi të madhe" për të marrë pjesë në këto përpjekje, por shtoi se shumë do të varen nga konsultimet me vendet e tjera evropiane dhe partnerët e tij të koalicionit qeveritar.

"Masat që do të merren janë diçka që duhet të diskutojmë në Evropë, dhe sigurisht që do të duhet ta diskutoj edhe në Berlin me partnerët e koalicionit, duke përfshirë diskutime nëse ndoshta duhet të marrim vendime që kërkojnë një mandat nga parlamenti gjerman. Por është shumë herët sot për të dhënë një përgjigje përfundimtare," tha ai.

BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
