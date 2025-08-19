BOTA
Zyrtarët nuk e kanë mohuar se bëhet fjalë për vetëvrasje.
13 orë më parë

Një deputet finlandez ka kryer vetëvrasje të martën brenda ndërtesës së parlamentit, sipas raportimeve të mediave lokale.

Një person ka ndërruar jetë në ndërtesën e Parlamentit dhe duket se bëhet fjalë për vetëvrasjen e një anëtari të parlamentit, ka raportuar gazeta finlandeze “Iltalehti“.

“Rasti i vdekjes ka ndodhur në mëngjes. Shërbimet emergjente mjekësore, njësitë e shpëtimit dhe autoritetet policore janë njoftuar për vendin e ngjarjes”, tha Aaro Toivonen, shefi i departamentit të sigurisë së parlamentit.

Toivonen nuk e mohoi informacionin kur televizioni finlandez Yle e pyeti nëse bëhej fjalë për vetëvrasje. Ai tha se nuk mund të komentonte për lokacionin e saktë të vdekjes brenda ndërtesës së Parlamentit dhe as nëse bëhej fjalë për një deputet apo një punonjës të parlamentit.

“Kjo është një ngjarje shumë e pafat dhe e trishtueshme”, shtoi Toivonen.

Yle gjithashtu raportoi se, sipas policisë, rasti nuk duket si vepër penale.

Ndërkohë, policia njoftoi se disa patrulla dhe shërbime emergjente mjekësore ndodhen aktualisht në vendngjarje.


BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
