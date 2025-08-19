Një deputet finlandez ka kryer vetëvrasje të martën brenda ndërtesës së parlamentit, sipas raportimeve të mediave lokale.
Një person ka ndërruar jetë në ndërtesën e Parlamentit dhe duket se bëhet fjalë për vetëvrasjen e një anëtari të parlamentit, ka raportuar gazeta finlandeze “Iltalehti“.
“Rasti i vdekjes ka ndodhur në mëngjes. Shërbimet emergjente mjekësore, njësitë e shpëtimit dhe autoritetet policore janë njoftuar për vendin e ngjarjes”, tha Aaro Toivonen, shefi i departamentit të sigurisë së parlamentit.
Toivonen nuk e mohoi informacionin kur televizioni finlandez Yle e pyeti nëse bëhej fjalë për vetëvrasje. Ai tha se nuk mund të komentonte për lokacionin e saktë të vdekjes brenda ndërtesës së Parlamentit dhe as nëse bëhej fjalë për një deputet apo një punonjës të parlamentit.
“Kjo është një ngjarje shumë e pafat dhe e trishtueshme”, shtoi Toivonen.
Yle gjithashtu raportoi se, sipas policisë, rasti nuk duket si vepër penale.
Ndërkohë, policia njoftoi se disa patrulla dhe shërbime emergjente mjekësore ndodhen aktualisht në vendngjarje.