Kryetarja e Parlamentit Evropian, Roberta Metsola, deklaroi se takimi i së hënës në Uashington mes presidentit amerikan Donald Trump, presidentit ukrainas Volodimir Zelenski dhe liderëve të BE-së mund të shënojë një "pikë kthese" në rrugën drejt paqes në Ukrainë.
“Takimi i rëndësishëm i djeshëm në Uashington mund të jetë një pikë kthese për rrugën drejt paqes në Ukrainë që të gjithë e kemi dëshiruar dhe për të cilën kemi punuar”, shkroi Metsola në platformën sociale X me seli në ShBA.
Ajo e lidhi këtë bisedim me samitin e mëparshëm në Alaskë ndërmjet presidentit amerikan dhe homologut rus Vladimir Putin, duke thënë se angazhimi i përbashkët tani do të thotë se “shansi për një paqe të vërtetë është real. I vështirë, por jo i pamundur.”
Metsola theksoi se BE-ja është “në thelb një projekt për paqe” dhe do të vazhdojë ta ndjekë këtë qëllim.
“E dimë shumë mirë koston e luftës”, tha ajo, por paralajmëroi se çdo marrëveshje paqësore duhet të bazohet në garanci të forta për sigurinë e ardhshme të Kievit.
“Paqja e vërtetë duhet të ndërtohet mbi garanci të forta sigurie për Ukrainën, në mënyrë që të zgjasë dhe të mos shtyhet thjesht për një luftë më të madhe në të ardhmen”, shtoi ajo.
Duke përsëritur parimin e BE-së “asgjë për Ukrainën pa Ukrainën”, Metsola theksoi se Kievi duhet të mbetet në krye të të gjitha negociatave.
“E dimë se një Ukrainë pa mbështetje, pa forcën për të penguar ata që duan ta marrin me forcë, nuk do të jetë në pozitë të arrijë atë paqe të pakapshme”, tha ajo.
“Kjo është ajo që Evropa ka thënë që nga dita e parë. Prandaj qëndrojmë pranë Ukrainës. Prandaj Evropa do të vazhdojë të luajë rolin e saj”, shtoi ajo.
Trump, pas takimit në Shtëpinë e Bardhë, tha se kishin diskutuar për garancitë e sigurisë për Ukrainën.
Në një postim në rrjete sociale vonë të hënën, Trump tha se kishte telefonuar Putinin dhe kishte nisur diskutimet për një takim midis liderit rus dhe Zelenskyyt, pas së cilit do të mbahej një samit trepalësh midis tre presidentëve.