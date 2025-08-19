BOTA
1 minuta leximi
Vazhdojnë operacionet e shpëtimit pas përmbytjeve në Pakistanin
Me viktimat e fundit të shkaktuara nga përmbytjet masive që goditën provincën veriperëndimore Khyber Pakhtunkhwa të premten, numri i përgjithshëm i të vdekurve është rritur në 688.
Vazhdojnë operacionet e shpëtimit pas përmbytjeve në Pakistanin
Vazhdojnë operacionet e shpëtimit pas përmbytjeve në Pakistanin / AA
16 orë më parë

Ekipet e shpëtimit të mbështetura nga trupat e ushtrisë dhe vullnetarët vendas vazhduan të gërmojnë nëpër grumbuj mbeturinash në disa rrethe të Pakistanit veriperëndimor, ku përmbytjet shkatërruan fshatra të tëra, ura dhe ndërtesa tjera.

Me viktimat e fundit të shkaktuara nga përmbytjet masive që goditën provincën veriperëndimore Khyber Pakhtunkhwa të premten, numri i përgjithshëm i të vdekurve është rritur në 688.

Në një konferencë për shtyp në kryeqytetin Islamabad, gjenerallejtënant Inam Haider, kreu i Autoritetit Kombëtar të Menaxhimit të Fatkeqësive (NDMA) të vendit, tha se rreth 1.000 persona janë plagosur në aksidente të lidhura me shiun dhe përmbytjet në të gjithë vendin që nga 26 qershori.

Të sugjeruara

Inam tha se autoritetet po punojnë për të pastruar rrugët dhe për të rivendosur energjinë elektrike në rrethet e prekura nga përmbytjet.


BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
Eksploro
Presidenti kroat Millanoviq përsëriti se nuk do të dërgojnë ushtarë në Ukrainë
Shqipëri, vizitorët dhe netqëndrimet rriten me mbi 37 për qind në qershor
Shënohet Dita e Ushtrisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut
Spanjë, 2.405 persona humbën jetën nga i nxehti ekstrem
Kosovë, hapet Seminari për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare
"Tribunali i Gazës" thirrje për ndërhyrje të armatosur të OKB-së në Gaza
Një fëmijë midis 8 të vrarëve në sulmet izraelite në Rripin e Gazës
Shtetet evropiane planifikojnë të dërgojnë 50.000 trupa në Ukrainë nëse arrihet armëpushimi
Ujëvarat e Mirushës, bukuria natyrore e Kosovës sfidohet nga thatësia
Në Shqipëri disa vatra zjarri ende aktive,vazhdojnë operacionet për shuarjen e tyre
Kryediplomatja austriake: Presioni mbi Rusinë për një armëpushim duhet të jetë i lartë
Shkon në mbi 260 numri i të vdekurve nga uria në Gaza
Presidenti Erdoğan bën postimin e parë në platformën e re të rrjetit social të Türkiyes, NEXT Sosyal
I dërguari amerikan i kërkon Izraelit të respektojë angazhimet e armëpushimit me Libanin
Shqipëria rrit me 10 për qind eksportet bujqësore gjatë gjysmës së parë të vitit
Hidhini një sy TRT Global. Ndani komentet tuaja!
Contact us