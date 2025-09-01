BOTA
2 minuta leximi
Putin thotë se “kuptimet” e arritura në samitin e Alaskës hapin rrugën për paqen në Ukrainë
Presidenti rus thotë se synon një zgjidhje “afatgjatë dhe të qëndrueshme” për krizën në Ukrainë.
Putin thotë se “kuptimet” e arritura në samitin e Alaskës hapin rrugën për paqen në Ukrainë
Putin thotë se “kuptimet” e arritura në samitin e Alaskës hapin rrugën për paqen në Ukrainë / AA
1 Shtator 2025

Presidenti rus Vladimir Putin ka deklaruar se “kuptimet” që arriti me Presidentin amerikan Donald Trump gjatë një samiti në gusht hapin rrugën për paqen në Ukrainë, të cilën ai do ta diskutojë me liderët që marrin pjesë në një samit rajonal në Kinë.

Putin, Kryeministri indian Narendra Modi dhe liderë nga Azia Qendrore, Lindja e Mesme, Azia e Jugut dhe Azia Juglindore po marrin pjesë në forumet e Organizatës së Bashkëpunimit të Shangait në qytetin Tianjin, të organizuar nga Presidenti kinez Xi Jinping.

“Ne i vlerësojmë shumë përpjekjet dhe propozimet nga Kina dhe India, të cilat synojnë lehtësimin e zgjidhjes së krizës ukrainase”, tha Putin para forumit.

“Shpresoj që kuptimet e arritura në takimin e fundit Rusi–ShBA në Alaskë gjithashtu kontribuojnë drejt këtij qëllimi.”

Të sugjeruara

Ai tha se të dielën tashmë i kishte dhënë detaje Xi Jinpingut për arritjet e bisedimeve me Trump dhe për punën “që është duke u zhvilluar” për zgjidhjen e konfliktit, dhe do të japë më shumë detaje gjatë takimeve dypalëshe me liderin kinez dhe të tjerët.

“Për të qenë e qëndrueshme dhe afatgjatë, zgjidhja e krizës ukrainase duhet të adresojë shkaqet rrënjësore të saj.”

Ai theksoi se pjesë e burimit të konfliktit “qëndron në përpjekjet e vazhdueshme të Perëndimit për të integruar Ukrainën në NATO.”


BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
Eksploro
Presidenti kroat Millanoviq përsëriti se nuk do të dërgojnë ushtarë në Ukrainë
Shqipëri, vizitorët dhe netqëndrimet rriten me mbi 37 për qind në qershor
Shënohet Dita e Ushtrisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut
Spanjë, 2.405 persona humbën jetën nga i nxehti ekstrem
Kosovë, hapet Seminari për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare
"Tribunali i Gazës" thirrje për ndërhyrje të armatosur të OKB-së në Gaza
Një fëmijë midis 8 të vrarëve në sulmet izraelite në Rripin e Gazës
Shtetet evropiane planifikojnë të dërgojnë 50.000 trupa në Ukrainë nëse arrihet armëpushimi
Ujëvarat e Mirushës, bukuria natyrore e Kosovës sfidohet nga thatësia
Në Shqipëri disa vatra zjarri ende aktive,vazhdojnë operacionet për shuarjen e tyre
Kryediplomatja austriake: Presioni mbi Rusinë për një armëpushim duhet të jetë i lartë
Shkon në mbi 260 numri i të vdekurve nga uria në Gaza
Presidenti Erdoğan bën postimin e parë në platformën e re të rrjetit social të Türkiyes, NEXT Sosyal
I dërguari amerikan i kërkon Izraelit të respektojë angazhimet e armëpushimit me Libanin
Shqipëria rrit me 10 për qind eksportet bujqësore gjatë gjysmës së parë të vitit
Hidhini një sy TRT Global. Ndani komentet tuaja!
Contact us