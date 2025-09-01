Një tërmet i fuqishëm goditi të dielën mbrëma provincën lindore Kunar të Afganistanit, duke lënë pas mbi 600 viktima dhe mbi 2.000 të plagosur, ndërsa autoritetet frikësohen se numri i viktimave mund të rritet.
I rrethuar nga male, Afganistani është i ndjeshëm ndaj tërmeteve, pasi ndodhet pranë nyjës së pllakave tektonike indiane dhe euroaziatike, një zonë shumë aktive sizmike.
Shumë nga tërmetet e fundit kanë pasur thellësi të cekët, gjë që ka shtuar intensitetin e lëkundjeve në sipërfaqe dhe shkallën e shkatërrimit.
Më poshtë një përmbledhje e tërmeteve të mëdha që kanë goditur Afganistanin që nga kthimi i talebanëve në pushtet në vitin 2021 dhe më herët:
31 gusht 2025
Një tërmet me magnitudë 6.0 goditi provincën lindore Kunar, duke vrarë mbi 500 persona dhe plagosur mbi 2.000 të tjerë, si dhe duke rrafshuar qindra shtëpi e ndërtesa.
7 tetor 2023
Një tërmet me magnitudë 6.3 dhe pasgoditjet në provincën Herat shkaktuan mbi 2.000 viktima dhe plagosën mbi 9.000 persona. Ky ishte tërmeti më vdekjeprurës i vendit në vitet e fundit.
21 mars 2023
Një tërmet me magnitudë 6.5 goditi provincën verilindore Badakhshan, duke shkaktuar të paktën 13 viktima në Afganistan dhe Pakistanin fqinj.
5 shtator 2022
Të paktën tetë persona humbën jetën pasi lëkundjet goditën provincën Kunar, duke shembur dhjetëra shtëpi.
22 qershor 2022
Një tërmet i cekët me magnitudë 6.1 në provincat lindore Paktika, Paktia, Khost dhe Nangarhar shkaktoi të paktën 1.036 viktima dhe rrafshoi mijëra banesa.
17 janar 2022
Një tërmet i cekët me magnitudë 5.9 në provincën perëndimore Badghis vrau të paktën 26 persona.
26 tetor 2015
Një tërmet me magnitudë 7.5, ndër më të fuqishmit në historinë e vendit, shkaktoi 399 viktima në Afganistan, Pakistan dhe Indi.