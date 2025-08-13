BOTA
1 minuta leximi
Punonjës aeroporti në Paris shkarkohet pasi tha “Palestina e Lirë” në radiomarrëse
Ministri francez i Transportit, Philippe Tabarot në një deklaratë në platformën e mediave sociale X të kompanisë me qendër në SHBA tha se ka përfunduar hetimi i nisur pas një ankese nga ekuipazhi i linjës ajrore izraelite El Al.
Punonjës aeroporti në Paris shkarkohet pasi tha “Palestina e Lirë” në radiomarrëse
Një punonjës aeroporti në Paris largohet nga puna pasi nga biseda në radiomarrëse tha "Palestina e Lirë" / TRT Balkan
13 orë më parë

Një punonjës aeroporti në kryeqytetin e Francës, Paris, u largua nga puna për shkak se thirri "Palestina e Lirë" gjatë një bisede radiofonike me ekuipazhin e një linje ajrore izraelite. 

Ministri francez i Transportit, Philippe Tabarot në një deklaratë në platformën e mediave sociale X të kompanisë me qendër në SHBA tha se ka përfunduar hetimi i nisur pas një ankese nga ekuipazhi i linjës ajrore izraelite El Al.

Tabarot tha se pas një hetimi gjyqësor për incidentin që ndodhi mëngjesin e 11 gushtit, është larguar nga puna punonjës i aeroportit "Charles de Gaulle" të Parisit, i cili u zbulua se ka thirrur "Palestina e Lirë" gjatë një bisede radiofonike me ekuipazhin e një aeroplani EL Al.

Të sugjeruara

Ministri francez tha se punonjësi shkeli "rregullat e komunikimit radiofonik, të cilat duhet të jenë të kufizuara me sigurinë dhe rregullin e trafikut ajror". Tabarot shtoi se është nisur hetim disiplinor për incidentin dhe se punonjësi është larguar nga puna deri në njoftim të mëtejshëm.


BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
Eksploro
Situatë alarmante me zjarret në Shqipëri, evakuohen banorët e Delvinës
Regjistrohen 51 vatra zjarri në Kosovë, ndërhyn edhe KFOR-i
Alarm i kuq për 14 provinca në Francë, temperaturat tejkalojnë 40 gradë Celsius
Erdoğan: Türkiye dhe Gjeorgjia do të punojnë “krah për krah” për bashkëpunim rajonal dhe paqe
Delegacioni i Hamasit viziton Egjiptin për negociata mbi armëpushimin në Gaza
BE-ja dhe partnerët ndërkombëtarë thirrje për veprime urgjente për të adresuar vuajtjet në Gaza
Tajvani raporton rastin e parë të etheve të lepurit pas 3 vitesh
Polonia regjistron mbi 550 përpjekje të paligjshme kufitare nga Bjellorusia në 72 orët e fundit
Gaza: Numri i palestinezëve të vrarë nga sulmet izraelite shkon në 61.600
Viktima e parë nga zjarret në Shqipëri, humb jetën një 80-vjeçar në Gramsh
Vritet një ushtar sirian gjatë një tentative për infiltrim nga grupi terrorist SDF në Aleppo
Shënohet 26 vjetori i themelimit të Doganës së Kosovës, diplomohen 107 oficerë doganorë
Evakuohet kampi i emigrantëve për shkak të valës së të nxehtit në Francë
Shqipëri, policia arreston një person në Tepelenë i cili dyshohet se dogji pesë stane
Kosovë, arrestohet i dyshuari për "krime lufte kundër popullatës civile"
Hidhini një sy TRT Global. Ndani komentet tuaja!
Contact us