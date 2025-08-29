Zëdhënësi i Kremlinit, Dmitry Peskov tha se presidenti rus, Vladimir Putin është i hapur për t'u takuar me udhëheqësin ukrainas Volodymyr Zelenskyy nëse bëhen përgatitjet e duhura.
"Do t'ju kujtoja qëndrimin e presidentit Putin. Ai nuk e përjashton mundësinë e mbajtjes së një takimi të tillë, por beson se çdo takim i nivelit të lartë duhet të jetë i përgatitur mirë në mënyrë që puna paraprake e bërë nga ekspertët të mund të finalizohet atje", tha Peskov në një konferencë për media në Moskë.
Rusia nuk sheh përparim në bisedimet në lidhje me Ukrainën, megjithatë ruan interesin dhe gatishmërinë për negociata, shtoi ai.
"Nuk mund të thuhet se diskutimet e ekspertëve po lulëzojnë. Fatkeqësisht, nuk është kështu. Por, ne mbetemi të interesuar dhe të gatshëm për negociata të tilla", tha Peskov.
Ai theksoi se Moska ia përcolli zyrtarisht palës ukrainase "qëndrimin e saj të bazuar në kërkesë", që kërkon diskutim të mëtejshëm.
"Detajet e bisedës midis Putinit dhe homologut të tij amerikan, Donald Trump të zhvilluar në Alaskë mbeten qëllimisht të pazbuluara për hir të përpjekjeve për zgjidhje", shtoi Peskov.
Më 15 gusht, Putin u takua me Trumpin në Bazën Ajrore "Elmendorf-Richardson" në Alaskë. Diskutimet zgjatën afërsisht tre orë, duke u përqendruar kryesisht në përfundimin e konfliktit në Ukrainë.