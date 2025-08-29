BOTA
2 minuta leximi
Kremlini: Putini është i hapur për takim me Zelenskyyn
Zëdhënësi i Kremlinit, Dmitry Peskov përsëriti se çdo takim i nivelit të lartë duhet të përgatitet mirë.
Kremlini: Putini është i hapur për takim me Zelenskyyn
Kremlini: Putini është i hapur për takim me Zelenskyyn / Reuters
29 Gusht 2025

Zëdhënësi i Kremlinit, Dmitry Peskov tha se presidenti rus, Vladimir Putin është i hapur për t'u takuar me udhëheqësin ukrainas Volodymyr Zelenskyy nëse bëhen përgatitjet e duhura.

"Do t'ju kujtoja qëndrimin e presidentit Putin. Ai nuk e përjashton mundësinë e mbajtjes së një takimi të tillë, por beson se çdo takim i nivelit të lartë duhet të jetë i përgatitur mirë në mënyrë që puna paraprake e bërë nga ekspertët të mund të finalizohet atje", tha Peskov në një konferencë për media në Moskë.

Rusia nuk sheh përparim në bisedimet në lidhje me Ukrainën, megjithatë ruan interesin dhe gatishmërinë për negociata, shtoi ai.

"Nuk mund të thuhet se diskutimet e ekspertëve po lulëzojnë. Fatkeqësisht, nuk është kështu. Por, ne mbetemi të interesuar dhe të gatshëm për negociata të tilla", tha Peskov.

Të sugjeruara

Ai theksoi se Moska ia përcolli zyrtarisht palës ukrainase "qëndrimin e saj të bazuar në kërkesë", që kërkon diskutim të mëtejshëm.

"Detajet e bisedës midis Putinit dhe homologut të tij amerikan, Donald Trump të zhvilluar në Alaskë mbeten qëllimisht të pazbuluara për hir të përpjekjeve për zgjidhje", shtoi Peskov.

Më 15 gusht, Putin u takua me Trumpin në Bazën Ajrore "Elmendorf-Richardson" në Alaskë. Diskutimet zgjatën afërsisht tre orë, duke u përqendruar kryesisht në përfundimin e konfliktit në Ukrainë.

Eksploro
Presidenti kroat Millanoviq përsëriti se nuk do të dërgojnë ushtarë në Ukrainë
Shqipëri, vizitorët dhe netqëndrimet rriten me mbi 37 për qind në qershor
Shënohet Dita e Ushtrisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut
Spanjë, 2.405 persona humbën jetën nga i nxehti ekstrem
Kosovë, hapet Seminari për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare
"Tribunali i Gazës" thirrje për ndërhyrje të armatosur të OKB-së në Gaza
Një fëmijë midis 8 të vrarëve në sulmet izraelite në Rripin e Gazës
Shtetet evropiane planifikojnë të dërgojnë 50.000 trupa në Ukrainë nëse arrihet armëpushimi
Ujëvarat e Mirushës, bukuria natyrore e Kosovës sfidohet nga thatësia
Në Shqipëri disa vatra zjarri ende aktive,vazhdojnë operacionet për shuarjen e tyre
Kryediplomatja austriake: Presioni mbi Rusinë për një armëpushim duhet të jetë i lartë
Shkon në mbi 260 numri i të vdekurve nga uria në Gaza
Presidenti Erdoğan bën postimin e parë në platformën e re të rrjetit social të Türkiyes, NEXT Sosyal
I dërguari amerikan i kërkon Izraelit të respektojë angazhimet e armëpushimit me Libanin
Shqipëria rrit me 10 për qind eksportet bujqësore gjatë gjysmës së parë të vitit
Hidhini një sy TRT Global. Ndani komentet tuaja!
Contact us