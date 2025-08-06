Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, këtë javë do të presë në Uashington bisedime paqeje mes presidentit të Azerbajxhanit, Ilham Aliyev, dhe kryeministrit të Armenisë, Nikol Pashinyan.
Bisedimet u konfirmuan të mërkurën nga zëdhënësja e Pashinyan-it, Nazeli Baghdasaryan, në një postim në Facebook, ku theksoi se kryeministri armen do të vizitojë SHBA-në të enjten dhe të premten, dhe do të zhvillojë gjithashtu një takim dypalësh me presidentin amerikan gjatë qëndrimit në Uashington.
Baghdasaryan shkroi se bisedimet trepalëshe synojnë të “nxisin paqen, mirëqenien dhe bashkëpunimin ekonomik në rajon.”
Deklarata e saj vjen pas një raportimi të mëparshëm të Washington Post, ku thuhej se Trump do t’i presë të dy liderët në Shtëpinë e Bardhë të premten, duke cituar dy zyrtarë të lartë të Shtëpisë së Bardhë.
Raporti theksonte gjithashtu mundësinë e shpalljes së një marrëveshjeje paqeje si rezultat i bisedimeve midis fqinjëve të Kaukazit Jugor.
Pala azerbajxhanase nuk e ka konfirmuar menjëherë deklaratën e Armenisë dhe as nuk ka komentuar mbi raportin.
Aliyev dhe Pashinyan u takuan për herë të fundit në Abu Dhabi, kryeqyteti i Emirateve të Bashkuara Arabe, muajin e kaluar, ku diskutuan përpjekjet për normalizimin e marrëdhënieve midis vendeve të tyre dhe ranë dakord të vazhdojnë negociatat dhe masat për ndërtimin e besimit.
Po në të njëjtin muaj, Trump deklaroi gjatë një takimi me Sekretarin e Përgjithshëm të NATO-s, Mark Rutte, në Zyrën Ovale, se përpjekjet për arritjen e një marrëveshjeje paqeje midis Armenisë dhe Azerbajxhanit dukeshin se po shkonin drejt një “përfundimi të suksesshëm.”
Marrëdhëniet midis dy republikave ish-sovjetike kanë qenë të tensionuara që nga viti 1991, kur ushtria armene pushtoi Karabakun, një territor i njohur ndërkombëtarisht si pjesë e Azerbajxhanit – dhe shtatë rajone përreth.
Pjesa më e madhe e territorit u çlirua nga Azerbajxhani gjatë një lufte 44-ditore në vjeshtën e vitit 2020, e cila përfundoi pas një marrëveshjeje paqeje të ndërmjetësuar nga Rusia që hapi rrugën për bisedime për normalizim dhe demarkim të kufijve.
Në shtator të vitit 2023, Azerbajxhani vendosi sovranitet të plotë në Karabak pasi forcat separatiste në rajon u dorëzuan.
Në mars të këtij viti, të dy vendet shpallën se kishin arritur konsensus për të gjitha 17 nenet e një marrëveshjeje paqeje, megjithëse marrëveshja ende nuk është firmosur.