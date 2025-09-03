BOTA
1 minuta leximi
Kinë, mbahet paradë ushtarake për 80-vjetorin e përfundimit të Luftës së Dytë Botërore
Në ceremoninë e mbajtur në Pekin, trupa nga Ushtria Çlirimtare Popullore (PLA) marshuan në formacion ndërsa u shfaqën sistemet më të reja dhe më të përparuara të armëve të vendit.
Kinë, mbahet paradë ushtarake për 80-vjetorin e përfundimit të Luftës së Dytë Botërore
Kinë, mbahet paradë ushtarake për 80-vjetorin e përfundimit të Luftës së Dytë Botërore / AA
3 Shtator 2025

Një paradë ushtarake u mbajt në Kinë për të shënuar 80-vjetorin e përfundimit të Luftës së Dytë Botërore.

Në ceremoninë e mbajtur në sheshin "Tiananmen" në qendër të Pekinit, trupa nga Ushtria Çlirimtare Popullore (PLA) marshuan në formacion ndërsa u shfaqën sistemet më të reja dhe më të përparuara të armëve të vendit.

Pasi iu drejtua publikut në ballkonin e Portës Tiananmen të Pallatit Perandorak, presidenti kinez Xi Jinping hipi në një automjet parade dhe inspektoi trupat e stacionuara në bulevardin Chang'an.

Kjo ishte parada e tretë ushtarake që udhëheqësi kinez ka mbikëqyrur në sheshin "Tiananmen" si president.

Të sugjeruara

Në ceremoni morën pjesë krerë shtetesh dhe qeverish të huaja, përfshirë presidentin rus Vladimir Putin, udhëheqësin e Koresë së Veriut Kim Jongun, presidentin e Bjellorusisë Alexander Lukashenko dhe kryeministrin e Malajzisë Anwar Ibrahim.

Gjithashtu ceremoninë e ndoqën nga tribuna e protokollit edhe ministri i Jashtëm turk Hakan Fidan, ministri i Energjisë dhe Burimeve Natyrore Alparslan Bayraktar dhe Ambasadori i Türkiyes në Pekin, Selçuk Ünal.

Kjo ishte hera e parë që Türkiye merr pjesë në këto ceremoni në nivel ministror në Kinë.

BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
Eksploro
Presidenti kroat Millanoviq përsëriti se nuk do të dërgojnë ushtarë në Ukrainë
Shqipëri, vizitorët dhe netqëndrimet rriten me mbi 37 për qind në qershor
Shënohet Dita e Ushtrisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut
Spanjë, 2.405 persona humbën jetën nga i nxehti ekstrem
Kosovë, hapet Seminari për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare
"Tribunali i Gazës" thirrje për ndërhyrje të armatosur të OKB-së në Gaza
Një fëmijë midis 8 të vrarëve në sulmet izraelite në Rripin e Gazës
Shtetet evropiane planifikojnë të dërgojnë 50.000 trupa në Ukrainë nëse arrihet armëpushimi
Ujëvarat e Mirushës, bukuria natyrore e Kosovës sfidohet nga thatësia
Në Shqipëri disa vatra zjarri ende aktive,vazhdojnë operacionet për shuarjen e tyre
Kryediplomatja austriake: Presioni mbi Rusinë për një armëpushim duhet të jetë i lartë
Shkon në mbi 260 numri i të vdekurve nga uria në Gaza
Presidenti Erdoğan bën postimin e parë në platformën e re të rrjetit social të Türkiyes, NEXT Sosyal
I dërguari amerikan i kërkon Izraelit të respektojë angazhimet e armëpushimit me Libanin
Shqipëria rrit me 10 për qind eksportet bujqësore gjatë gjysmës së parë të vitit
Hidhini një sy TRT Global. Ndani komentet tuaja!
Contact us