Pesë avionë luftarakë Eurofighter Typhoon do të operojnë nga baza ajrore Minsk Mazowiecki, në lindje të Varshavës, dhe do të ndihmojnë forcat polake në mbikëqyrjen e hapësirës ajrore, sipas Ministrisë gjermane të Mbrojtjes.
"Ky dislokim tregon solidaritetin e aleancës së NATO-s dhe ofron një pengesë të besueshme, duke mbrojtur hapësirën tonë ajrore të përbashkët," tha një zëdhënës i Forcës Ajrore Gjermane për gazetën Bild, duke shtuar se fluturimet e patrullimit ajror nisën që të martën.
Rreth 150 trupa gjermane janë të vendosur aktualisht në bazën Minsk Mazowiecki për këtë mision, i cili pritet të zgjasë rreth një muaj.
Polonia, anëtare e BE-së dhe e NATO-s, luan një rol kyç si nyje e ndihmës ushtarake perëndimore për Ukrainën. Forcat Ajrore Gjermane kanë ndihmuar Poloninë në mbikëqyrjen e hapësirës ajrore që nga prilli, ndërsa më herët misioni ishte kryer nga qyteti Rostock.