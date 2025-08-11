Europa Jugore po përballet me një nga verat më të ashpra të viteve të fundit, të nxitura nga vala ekstreme e të nxehtit, që ka çuar në zjarre masive nëpër vend.
Në Francën jugore, zjarrfikësit po përballen me një zjarr masiv në rajonin Aude, në një sipërfaqe më të madhe se Parisi, ku të paktën një person ka humbur jetën dhe disa janë plagosur.
Në Itali, shtigjet turistike në malin Vezuvi u mbyllën, ndërsa në Firence pritet temperaturë 40°C këtë të mërkurë.
Spanja ka regjistruar 39.155 hektarë të djegur nga 1 janari deri më 3 gusht, ndërsa Portugalia po lufton 10 zjarre aktive me mbi 2.000 zjarrfikës, ku 42.000 hektarë janë shkrumbuar që nga fillimi i vitit.
Rajoni i Ballkanit është gjithashtu në gjendje gatishmërie për shkak të valëve të vazhdueshme të të nxehtit dhe zjarreve pyjore, ndërsa zjarrfikësit në Kosovë, Shqipëri dhe Maqedoninë e Veriut po luftojnë me disa vatra aktive.
Ndërkaq, Türkiye vazhdon të luftojë me zjarret në pyje në disa provinca, me ekipet e zjarrfikësve që punojnë si nga ajri ashtu edhe nga toka.