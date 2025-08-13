BOTA
Anija turistike izraelite zbarkon në Greqi, qindra protestues tentojnë të parandalojnë udhëtarët
Qindra protestues u mblodhën në portin e Volosit për të kundërshtuar hyrjen e turistëve në tokën greke. "Vrasësit e popullit palestinez, nuk janë të mirëpritur!", brohoritën protestuesit.
Anija turistike izraelite zbarkon në Greqi, qindra protestues tentojnë të parandalojnë udhëtarët / AA
13 Gusht 2025

Anija izraelite "Crown Iris" u prit me protesta nga qindra njerëz në portin e Volosit në Greqi të mërkurën.

Një turmë aktivistësh propalestinezë, kryesisht nga parti dhe shoqata të krahut të majtë, sindikata, deputetë dhe drejtues të lartë nga Partia Komuniste Greke (KKE), u mblodhën rreth portit për të parandaluar zbritjen e pasagjerëve, të cilët ata thanë se përfshinin edhe ushtarë izraelitë, sipas agjencisë së lajmeve "902.gr."

Edhe pse pasagjerëve iu lejua të zbrisnin dhe të transferoheshin në autobusë turistikë nën mbrojtje të fortë policore, protestuesit mbanin flamuj dhe banderola që dënonin gjenocidin e vazhdueshëm të Izraelit në Gaza.

"Vrasësit e popullit palestinez dhe popujve të Lindjes së Mesme nuk janë të mirëpritur", "Liri Palestinës" dhe "Fitore Palestinës" ishin sloganet e brohoritura nga protestuesit.

Në javët e fundit, vizitat e "Crown Iris" në shumë porte të tjera greke, përfshirë Syros, Rodos dhe Agios Nicholas në Kretë, u pritën me protesta të ngjashme.

BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
