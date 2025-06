Derisa konflikti Rusi-Ukrainë shkon drejt shënimit të gjashtë muajve, Türkiye është shfaqur si një lojtar i rëndësishëm në luftën e zgjatur, kështu e fillon artikullin e saj revista globale Foreign Policy.

Ankaraja është e përfshirë në konflikt në një sërë frontesh, nga bashkëpunimi për sigurinë me Ukrainën, tek bashkëpunimi energjetik me Rusinë, e deri te shërbimi si ndërmjetës diplomatik midis Kievit dhe Moskës.

Ishte diplomacia e Türkiye-s që lehtësoi dërgesat e grurit nga portet e Ukrainës më 1 gusht, e para që nga fillimi i luftës. Kjo qasje gjithnjë e më proaktive ndaj konfliktit ka paraqitur mundësi thelbësore dhe sfida të rëndësishme për Ankaranë, ndërkohë që ka ofruar mësime të rëndësishme për Perëndimin se si të merret në mënyrë më efektive me Rusinë.

Ankara ka kërkuar prej kohësh të përdorë pozicionin e saj strategjik në udhëkryqin ndërkontinental midis Evropës dhe Azisë, si dhe të theksojë konceptin e lidhjes.

Funksionalisht, Türkiye shërben si një korridor jetik tranziti për burimet kryesore si energjia dhe furnizimet me ushqime, dhe ky korridor është bërë edhe më i rëndësishëm duke pasur parasysh ndërprerjet ekonomike dhe tregtare të luftës së Rusisë në Ukrainë.

Institucionalisht, Türkiye është një anëtare jetike e bllokut të sigurisë së NATO-s, por që vepron në mënyrë të pavarur - dhe ndonjëherë në kundërshtim me pozicionin e partnerëve të saj amerikanë dhe evropianë, duke përfshirë marrëdhëniet e saj me kundërshtarët perëndimorë si Rusia dhe Irani.

Nën udhëheqjen e presidentit turk Recep Tayyip Erdoğan, Ankaraja ka shfrytëzuar të dyja format e lidhjes për të përmirësuar pozicionin e saj si një fuqi rajonale, një fuqi që nuk përshtatet mirë as në kampin pro-perëndimor dhe as në atë pro-rus.

Türkiye i siguron Ukrainës sasi të konsiderueshme armatimi, duke përfshirë dronët Bayraktar TB2, të cilët janë dëshmuar të jenë të dobishëm për të ndihmuar forcat ukrainase të sulmojnë pozicionet ruse.

Në të njëjtën kohë, Ankaraja nuk iu bashkua sanksioneve të Perëndimit kundër Rusisë si përgjigje të pushtimit të Ukrainës dhe Erdoğan diskutoi zgjerimin e bashkëpunimit turko-rus energjetik në një takim me presidentin rus Vladimir Putin në Soçi, Rusi, më 5 gusht.

Türkiye shërben si një kanal për furnizimet me energji jo-ruse në Evropë përmes Korridorit Jugor të Gazit, të cilin Bashkimi Evropian po kërkon ta zgjerojë për ta diversifikuar larg gazit natyror rus.

Megjithatë, duke shmangur anëtarësimin në sanksione, Türkiye ka mbështetur gjerësisht pozicionin e NATO-s për ofrimin e mbështetjes së sigurisë për Ukrainën edhe pse Ankaraja e ndaloi zgjerimin e bllokut ushtarak në Suedi dhe Finlandë për muaj të tërë për çështje që lidhen me Partinë e Punëtorëve të Kurdistanit dhe strehimin e të tjerëve, që qeveria turke i konsideron kërcënime të sigurisë në këto vende.

Megjithëse mosmarrëveshja është zgjidhur paraprakisht, ajo tregon prirjen e Türkiye për t'i dhënë përparësi interesave të saj kombëtare, si dhe gatishmërinë e saj për të sfiduar atë që është përndryshe një mbështetje unanime e NATO-s për anëtarësimin e shpejtë të Finlandës dhe Suedisë në bllokun ushtarak transatlantik. Një qasje e tillë mund të rrezikojë potencialisht besueshmërinë e perceptuar të Türkiyes brenda NATO-s në të ardhmen, por tani për tani, Ankaraja mbetet një anëtare e domosdoshme e bllokut.

Ndoshta roli më i rëndësishëm i Türkiyes ka qenë si ndërmjetës mbi çështjen e furnizimit me drithëra dhe ushqime midis Moskës dhe Kievit.

Türkiye, së bashku me Kombet e Bashkuara, punuan për të negociuar një marrëveshje për të zhbllokuar eksportet e ushqimit dhe drithit që ishin ndërprerë që nga fillimi i luftës në fund të shkurtit, duke arritur një marrëveshje përparimi më 22 korrik që përfshinte nisjen e një qendre koordinimi të drithit në Istanbul.

Pjesa më e madhe e eksporteve të ushqimit dhe drithërave të Ukrainës (si edhe ato nga Rusia) duhet të kalojnë tranzit në ujërat detare të Türkiye-s në Detin e Zi dhe Bosfor për të arritur tregjet globale në Lindjen e Mesme, Afrikë dhe më gjerë.

Türkiye ishte e vetmja anëtare e NATO-s që ka marrëdhënie të mira pune si me Rusinë ashtu edhe me Ukrainën, dhe si rrjedhim mund të ndihmonte në garantimin e kalimit të sigurt të anijeve detare nëpër këtë zonë.

Ankaraja ishte në gjendje të shfrytëzonte një mundësi ku si Ukraina ashtu edhe Rusia përfituan nga bashkëpunimi (sanksionet perëndimore ndaj Rusisë u lehtësuan në mënyrë selektive për të lejuar dërgesat e ushqimit të ecnin përpara), ndërsa polarizimi midis Moskës, Kievit dhe Perëndimit ka të ngjarë të parandalonte përpjekje të tilla bashkëpunimi pa një ndërmjetës me mendje të pavarur.

Qasja strategjike e lidhjes së Türkiye-s, ka prodhuar kështu përfitime të rëndësishme, duke i lejuar Ankaranë jo vetëm të zhbllokojë furnizimet jetike të ushqimit, por edhe të forcojë prestigjin e saj diplomatik në proces. Megjithatë, kërkimet e lidhjes së Ankarasë nuk kanë ardhur pa sfida për Türkiyen.

Përpjekjet e Ankarasë për të ndërmjetësuar marrëveshjen e grurit midis Rusisë dhe Ukrainës erdhën vetëm pas përpjekjeve të dështuara të Türkiyes për të negociuar një marrëveshje më të gjerë paqeje midis Moskës dhe Kievit.

Ankaraja sigurisht e ka përmirësuar ndikimin e saj ndaj Moskës në teatrin euroaziatik (siç shihet nga roli kryesor i Türkiyes në futjen e vetes si një lojtar kryesor në konfliktin e Nagorno-Karabakut), por Rusia është qartësisht e gatshme të veprojë kundër interesave të Türkiyes kur e gjykon të arsyeshme, qoftë në Ukrainë, Siri apo gjetiu. Në të vërtetë, zëdhënësi i Kremlinit kërcënoi më 9 gusht se do t'i prish planet e Türkiyes për të ndërtuar një fabrikë Bayraktar në Ukrainë ndaj të ashtuquajturave përpjekje për çmilitarizimin.

Në të njëjtën kohë, suksesi i Türkiyes në negocimin e marrëveshjes së grurit ende nuk është vërtetuar plotësisht. Edhe pse anijet tani kanë filluar të dalin nga portet e Ukrainës dhe në ujërat turke, një trafik i tillë do të jetë shumë i kufizuar në javët e para dhe do t'i nënshtrohet sfidave jashtë kontrollit të Türkiyes. Për shembull, Rusia mund të kërcënojë më tej marrëveshjen duke goditur objektet e portave që ajo i përcakton si objektiva ushtarake, siç bënë forcat ruse brenda 24 orëve nga nënshkrimi i marrëveshjes, ose të tërhiqet plotësisht nga marrëveshja, gjë që do të komprometonte imazhin e Türkiyes si ndërmjetëse dhe si një ndërmjetës fuqie me ndikim në Euroazi.

Aftësia e Ankarasë për të balancuar mes Perëndimit dhe Moskës gjithashtu përballet me kufijtë e saj, pasi Shtetet e Bashkuara kanë shkaktuar sanksionet e veta kundër turqve për mbrojtje dhe forma të tjera bashkëpunimi me Rusinë.

Por strategjia turke ka dhënë ende rezultate domethënëse.

Ndërkohë që dërgesat e grurit janë duke u zhvilluar, zyrtarët ukrainas kanë lundruar duke zgjeruar marrëveshjen për të përfshirë eksportin e mallrave të tjera, të tilla si metalet.

Një përparim i tillë ofron një mësim të rëndësishëm për Perëndimin kur bëhet fjalë për trajtimin e Rusisë, kështu e mbaron artikullin Foreign Policy.