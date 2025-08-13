BOTA
Mediat: Gjermania miraton dorëzimin e një nëndetëseje për Izraelin
Zëdhënësi i Ministrisë së Ekonomisë së Gjermanisë nuk komentoi për rastin specifik, por tha se vendimet për eksportin e armëve zakonisht merren bazuar në “konsiderata të politikës së jashtme dhe të sigurisë”.
13 Gusht 2025

Qeveria gjermane ka miratuar eksportin e një nëndetëseje të re për Izraelin, vetëm disa ditë pasi njoftoi një pezullim të pjesshëm të eksportit të armëve për shtetin hebre, raporton të mërkurën gazeta taz me bazë në Berlin.

Sipas organizatës ombrellë të aksionarëve kritikë, bordi i kompanisë prodhuese Thyssenkrupp konfirmoi këtë eksport të planifikuar në mbledhjen e jashtëzakonshme të aksionarëve të premten.

“Leja e eksportit u bë publike më 8 gusht, por nuk e dimë saktësisht kur është dhënë,” tha Luca Schiewe nga organizata Facing Finance në përgjigje të pyetjes së gazetës. Në mbledhjen kryesore të aksionarëve, Schiewe u pyet për vendndodhjen e nëndetëses.

Në një konferencë për shtyp të qeverisë në Berlin, një zëdhënës i Ministrisë së Ekonomisë nuk komentoi për këtë rast specifik.

“Pra, nuk mund të komentoj për rastet individuale këtu… në përgjithësi, qeveria federale vendos mbi miratimin e eksportit të armëve rast pas rasti, duke marrë parasysh situatën përkatëse dhe duke shqyrtuar me kujdes konsideratat e politikës së jashtme dhe të sigurisë,” tha Daniel Greve për gazetarët.

Kontrata për blerjen e nëndetëses ishte nënshkruar që në vitin 2012. Në dhjetor 2023, Këshilli Federal i Sigurisë, që vendos për eksportin e armëve, dha dritën jeshile për dorëzimin. Megjithatë, leja shtesë e eksportit e kërkuar nga Zyra Federale për Çështjet Ekonomike dhe Kontrollin e Eksportit (BAFA) ende mungonte.

Facing Finance citon tani menaxhmentin e kompanisë që thotë se dorëzimi është sipas planit dhe leja e eksportit është marrë. Vetë kompania fillimisht refuzoi të komentojë për pyetjen e gazetës.

Në fillim të javës së kaluar, nëndetësja e quajtur “INS Drakon” duket se është parë gjatë një prove detare pranë ishullit Rügen në Detin Baltik. Ky është nëndetësja e gjashtë e klasës Dolphin që do të dorëzohet në Izrael.

Çmimi raportohet të ketë qenë rreth 500 milionë euro (afërsisht 585,8 milionë dollarë), me Gjermaninë që kontribuoi 135 milionë euro për blerjen e armës nga Izraeli.

Ky marrëveshje për nëndetëset ka qenë gjithashtu objekt i një hetimi gjyqësor izraelit, me një komision hetimor që po shqyrton marrëveshjet me prodhuesin gjerman të armëve Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS).

Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu u detyrua gjithashtu të dëshmojë para policisë në lidhje me “afërin e nëndetëses”.

Një hetim i gjerë nga transmetuesi publik gjerman Norddeutscher Rundfunk raportoi së fundmi për një konflikt të mundshëm interesi për rrethin e afërt të Netanyahut, në lidhje me marrëveshjen e armëve me TKMS-në.

BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
